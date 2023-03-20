ВСУ отбили 69 атак россиян на 5 направлениях, - Генштаб

Вооруженные силы Украины отбили 69 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"В минувшие сутки Российская Федерация продолжала применять тактику террора против гражданского населения Украины. Обстреливая населенные пункты, объекты критической инфраструктуры, противник полностью игнорирует законы и обычаи войны", - отметили в Генштабе.

Российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Запорожской областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Высокой остается вероятность ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка, Клюсы, Александровка и Каменская Слобода Черниговской области; Сопич, Харьковка, Стариковое, Волфино и Степок на Сумщине и Красная Заря, Стрелка, Глубокое, Красное, Старица, Волчанск, Колодезное, Каменка, Новомлинск, Красное Первое, Двухлетняя, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Белогоровка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Невское, Белогоровка, Северск и Спорное в Луганской области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Ивановское, Богдановка и Григоровка. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Константиновка, Майорск, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Бердичев и Марьинки. Вражеских обстрелов подверглись Каменка, Авдеевка, Бердичи, Орловка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Победа, Новомихайловка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка и Нескучное.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелы подверглись районам 27 населенных пунктов. Среди них: Ольговское, Волшебное, Новоданиловка и Орехов Запорожской области, а также Тамарино, Одрадокаменка, Тягинка, Новотягинка, Понятовка, Садовое, Разлив и Херсон.

За прошедшие сутки Авиация Сил обороны Украины нанесла удар по трем зенитным ракетным комплексам "Бук-М1-2", 7 ударов - по районам сосредоточения личного состава окупантов и уничтожила состав боеприпасов врага.

В то же время наши защитники уничтожили российский БПЛА типа "Зал". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили российский зенитный ракетный комплекс "Тор", 3 района сосредоточения личного состава и военной техники противника и 3 средства радиоэлектронной борьбы оккупантов.