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У Boeing протестували оновлення літаків 737 MAX

Новини » Надзвичайні події    27.03.2019 - 10:45
У Boeing протестували оновлення літаків 737 MAX
Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia org)

Під час польотів протестували оновлену систему MCAS

Компанія Boeing після авіакатастрофи в Ефіопії здійснила тестові польоти літака моделі 737 MAX з оновленою системою Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS, "Збільшення характеристик системи маневрування"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як наголошується, польоти пройшли в районі Сіетла після того, як в суботу пілоти з допомогою симуляторів протестували оновлену систему MCAS.

У тестуванні за допомогою симуляторів взяли участь пілоти трьох американських авіакомпаній - Southwest Airlines, American Airlines і United Airlines, а також двох іноземних авіакомпаній, назви яких не вказують.

Безпека Boeing-737 MAX була поставлена під сумнів після того, як літаки цього типу зазнали дві аварії менш, ніж за п'ять місяців.

РБК-Україна писало, що fмериканское Федеральне авіаційне управління попередньо схвалив план масштабних змін в програмному забезпеченні і підготовці пілотів Boeing 737 MAX/

Згідно з документами, оновлення програмного забезпечення обмежить можливості спірної системи MCAS, яка використовувалася в літаку 737 Lion Air Max, який розбився біля узбережжя Індонезії в минулому році, і в літаку, який зазнав аварії в Ефіопії в березні.

Нагадаємо, 10 березня, незабаром після зльоту з аеропорту Аддіс-Абеби, розбився Boeing 737 MAX 8. Ця катастрофа стала другою для нової моделі Boeing після аналогічної авіакатастрофи в Індонезії в жовтні 2018 року, у якій загинуло 189 осіб. В результаті аварії в Ефіопії загинули 157 осіб.

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