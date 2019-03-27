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В Boeing протестировали обновление самолетов 737 MAX

Новости » Происшествия    27.03.2019 - 10:45
В Boeing протестировали обновление самолетов 737 MAX
Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia org)

Во время полетов протестовали обновленную систему MCAS

Компания Boeing после авиакатастрофы в Эфиопии осуществила тестовые полеты самолета модели 737 MAX с обновленной системой Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS, "Увеличение характеристик системы маневрирования"). Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечается, полеты прошли в районе Сиэтла после того, как в субботу пилоты с помощью симуляторов протестировали обновленную систему MCAS.

В тестировании при помощи симуляторов приняли участие пилоты трех американских авиакомпаний - Southwest Airlines, American Airlines и United Airlines, а также двух иностранных авиакомпаний, названия которых не указывают.

Безопасность Boeing-737 MAX была поставлена под сомнение после того, как самолеты этого типа потерпели два крушения менее чем за пять месяцев.

РБК-Украина писало, что fмериканское Федеральное авиационное управление предварительно одобрило план масштабных изменений в программном обеспечении и подготовке пилотов Boeing 737 MAX/

Согласно документам, обновление программного обеспечения ограничит возможности спорной системы MCAS, которая использовалась в самолете 737 Lion Air Max, разбившемся у побережья Индонезии в прошлом году, и в самолете, потерпевшем крушение в Эфиопии в марте.

Напомним, 10 марта, вскоре после взлета из аэропорта Аддис-Абебы, разбился Boeing 737 MAX 8. Эта катастрофа стала второй для новой модели Boeing после аналогичной авиакатастрофы в Индонезии в октябре 2018 года, в которой погибли 189 человек. В результате аварии в Эфиопии погибли 157 человек.

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