В Boeing протестировали обновление самолетов 737 MAX

Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia org)

Во время полетов протестовали обновленную систему MCAS

Компания Boeing после авиакатастрофы в Эфиопии осуществила тестовые полеты самолета модели 737 MAX с обновленной системой Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS, "Увеличение характеристик системы маневрирования"). Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечается, полеты прошли в районе Сиэтла после того, как в субботу пилоты с помощью симуляторов протестировали обновленную систему MCAS.

В тестировании при помощи симуляторов приняли участие пилоты трех американских авиакомпаний - Southwest Airlines, American Airlines и United Airlines, а также двух иностранных авиакомпаний, названия которых не указывают.