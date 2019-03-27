В Boeing протестировали обновление самолетов 737 MAX

Безопасность Boeing-737 MAX была поставлена под сомнение после того, как самолеты этого типа потерпели два крушения менее чем за пять месяцев.
РБК-Украина писало, что fмериканское Федеральное авиационное управление предварительно одобрило план масштабных изменений в программном обеспечении и подготовке пилотов Boeing 737 MAX/
Согласно документам, обновление программного обеспечения ограничит возможности спорной системы MCAS, которая использовалась в самолете 737 Lion Air Max, разбившемся у побережья Индонезии в прошлом году, и в самолете, потерпевшем крушение в Эфиопии в марте.
Напомним, 10 марта, вскоре после взлета из аэропорта Аддис-Абебы, разбился Boeing 737 MAX 8. Эта катастрофа стала второй для новой модели Boeing после аналогичной авиакатастрофы в Индонезии в октябре 2018 года, в которой погибли 189 человек. В результате аварии в Эфиопии погибли 157 человек.