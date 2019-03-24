У США схвалили оновлення до ПО Boeing 737 MAX, - WSJ

Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia org)

В результаті змін автоматизована система запобігання звалювання на крило стане більш керованою

Американське Федеральне авіаційне управління попередньо схвалило план масштабних змін в програмному забезпеченні і підготовці пілотів Boeing 737 MAX, які здійснили через авіакатастрофи у Ефіопії та Індонезії. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на внутрішні документи відомства і знайомі з їх деталями джерела.

Видання пише, що в результаті масштабних змін в ПО Boeing 737 MAX автоматизована система запобігання звалювання на крило стане більш керованою пілотами. В цій модифікації вона буде здійснювати свою роботу більш м'яко, не пригнічуючи і впливаючи на інші команди з кабіни пілотів. Також вона не стане реагувати на неправдиві свідчення одного або двох датчиків, уточнює видання.

Ця система дозволить автоматично опустити носову частину літака тільки один раз і не більше ніж на 10 секунд в разі, якщо лайнер може завалитися на одне крило або різко втратити висоту.

Нагадаємо, 10 березня, незабаром після зльоту з аеропорту Аддіс-Абеби, розбився Boeing 737 MAX 8. Ця катастрофа стала другою для нової моделі Boeing після аналогічної авіакатастрофи в Індонезії в жовтні 2018 року, у якій загинуло 189 осіб. В результаті аварії в Ефіопії загинули 157 осіб, серед загиблих найбільше громадян Кенії і Канади.