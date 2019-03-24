ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США схвалили оновлення до ПО Boeing 737 MAX, - WSJ

Новини » Надзвичайні події    24.03.2019 - 11:35
У США схвалили оновлення до ПО Boeing 737 MAX, - WSJ
Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia org)

В результаті змін автоматизована система запобігання звалювання на крило стане більш керованою

Американське Федеральне авіаційне управління попередньо схвалило план масштабних змін в програмному забезпеченні і підготовці пілотів Boeing 737 MAX, які здійснили через авіакатастрофи у Ефіопії та Індонезії. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на внутрішні документи відомства і знайомі з їх деталями джерела.

Видання пише, що в результаті масштабних змін в ПО Boeing 737 MAX автоматизована система запобігання звалювання на крило стане більш керованою пілотами. В цій модифікації вона буде здійснювати свою роботу більш м'яко, не пригнічуючи і впливаючи на інші команди з кабіни пілотів. Також вона не стане реагувати на неправдиві свідчення одного або двох датчиків, уточнює видання.

Ця система дозволить автоматично опустити носову частину літака тільки один раз і не більше ніж на 10 секунд в разі, якщо лайнер може завалитися на одне крило або різко втратити висоту.

Нагадаємо, 10 березня, незабаром після зльоту з аеропорту Аддіс-Абеби, розбився Boeing 737 MAX 8. Ця катастрофа стала другою для нової моделі Boeing після аналогічної авіакатастрофи в Індонезії в жовтні 2018 року, у якій загинуло 189 осіб. В результаті аварії в Ефіопії загинули 157 осіб, серед загиблих найбільше громадян Кенії і Канади.

Boeing втратив багатомільярдний контракт після катастрофи в Ефіопії Канада і Європа перевірять заборонені після авіакатастрофи Boeing 737 Max
Новини України BoeingавиакатастрофаЭфиопия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся