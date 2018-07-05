Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.35
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.84
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.35
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.84
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Літак авіакомпанії Bravo, який викотився за злітну смугу, утилізують

НовиниСуспільство    05.07.2018 - 18:55
Фото: літак авіакомпанії Bravo (facebook.com/airportkiev)
Фото: літак авіакомпанії Bravo (facebook.com/airportkiev)

Літак авіакомпанії Bravo сьогодні завантажили на трейлер і відтранспортували на спеціальний майданчик

Аварійний літак MD-83 авіакомпанії Bravo, котрий у червні викотився за злітну смугу під час посадки, утилізують. Про це у Facebook повідомила прес-служба аеропорту "Київ" імені Сікорського.

Зазначається, що літак сьогодні, 5 липня 2018 року, завантажили на трейлер і відтранспортували на спеціальний майданчик.

 

Фото: літак авіакомпанії Bravo (facebook.com/airportkiev)

"Після проведення необхідних для розслідування інциденту експертиз, MD-83 готують до утилізації. Раніше з літака були зняті двигуни", - зазначили в прес-службі аеропорту.Літак MD-83 з бортовим номером UR-CPR був випущений у 1991 році.

Нагадаємо, ееропорт "Київ" закривалили на 5 годин 15 червня через інцидент з літаком авіакомпанії Bravo. Він при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу. На борту знаходилося 169 пасажирів, в результаті інциденту ніхто не постраждав. 

Зазначимо, раніше повідомлялося, що близько 800 українських туристів не могли вилетіти з Тунісу. Переліт мав забезпечити авіаперевізник Bravo. Тоді заявили, що рейси не виконувались через те, що туроператор Oasis Travel заборгував перевізнику більше мільйона доларів.

Авіакомпанія Ernest Airlines скасувала ще два рейси у львівському аеропорту Пасажири "Браво" планують подати позов в суд на авіакомпанію
Теги публікації: авиакомпания, Літак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
День Національної поліції України: як у Києві пройшли урочисті заходи (фоторепортаж)
"Ставали на коліна": у посольстві США до Героя України Ігоря Гордійчука вишикувалася черга
Стала відома причина смерті відомого гумориста і зірки КВК
"Немає там на що дивитися": Маркевич розкритикував збірну Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся