Літак авіакомпанії Bravo, який викотився за злітну смугу, утилізують

Літак авіакомпанії Bravo сьогодні завантажили на трейлер і відтранспортували на спеціальний майданчик

Аварійний літак MD-83 авіакомпанії Bravo, котрий у червні викотився за злітну смугу під час посадки, утилізують. Про це у Facebook повідомила прес-служба аеропорту "Київ" імені Сікорського.

Зазначається, що літак сьогодні, 5 липня 2018 року, завантажили на трейлер і відтранспортували на спеціальний майданчик.

Фото: літак авіакомпанії Bravo (facebook.com/airportkiev)

"Після проведення необхідних для розслідування інциденту експертиз, MD-83 готують до утилізації. Раніше з літака були зняті двигуни", - зазначили в прес-службі аеропорту.Літак MD-83 з бортовим номером UR-CPR був випущений у 1991 році.

Нагадаємо, ееропорт "Київ" закривалили на 5 годин 15 червня через інцидент з літаком авіакомпанії Bravo. Він при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу. На борту знаходилося 169 пасажирів, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що близько 800 українських туристів не могли вилетіти з Тунісу. Переліт мав забезпечити авіаперевізник Bravo. Тоді заявили, що рейси не виконувались через те, що туроператор Oasis Travel заборгував перевізнику більше мільйона доларів.