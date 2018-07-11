В аеропорту "Бориспіль" екстрено сів літак

Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав

Сьогодні вранці, 11 липня, у столичному Міжнародному аеропорту "Бориспіль" здійснив вимушену посадку рейс "Аеропорт" Київ "(IEV) - Анталія (AYT)" авіакомпанії "Anda Air". Про це повідомляє прес-служба "Борисполя" в Faceвook.

Як повідомляється, екіпаж ухвалив відповідне рішення в небі над Одесою. Причини прийняття екіпажем такого рішення поки невідомі.

Зазначимо, що при здійсненні аварійної посадки ніхто з людей, находвшихся на борту повітряного лайнера не постраждав.

"Приземлення повітряного судна з 174 пасажирами і 6 членами екіпажу пройшло успішно", - йдеться в повідомленні.

Всі служби Міжнародного аеропорту "Бориспіль" продемонстрували злагоджену, професійну роботу, за що керівництво аеропорту висловило подяку.

ANDA AIR Вранці у "Борисполі" здійснив вимушену посадку рейс "Аеропорт "Київ" (IEV) - Анталія (AYT)" авіакомпанії "Anda Air". Екіпаж прийняв відповідне рішення в небі над Одесою. Приземлення повітряного судна з 174 пасажирами та 6 членами екіпажу пройшло успішно. Усі служби Міжнародний аеропорт "Бориспіль" продемонстрували злагоджену, професійну роботу. Дякуємо Службі аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення за зразкові скоординовані дії. Опубліковано Міжнародний аеропорт "Бориспіль" Середа, 11 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аварійний літак MD-83 авіакомпанії Bravo, який у червні викотився за злітну смугу під час посадки, утилізують.

Інциндент стався ввечері, 14 червня. Так, у 20:40 літак авіакомпанії Bravo, рейс 4406 Анталія-Київ UR-CPR, під час приземлення викотився за злітно-посадочну смугу. На борту перебувало 169 пасажирів. Через події, аеропорт був закритий для прийому і відправлення рейсів протягом 5 годин.