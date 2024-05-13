"Бобер", "Лютий" и "Валькирия": Как украинские дроны уничтожают врага на фронте и в тылу

Войну Украины против российских захватчиков часто называют войной технологий, поскольку боевые действия ведутся в условиях постоянно развивающейся военной техники. Одна из технологий, которая за короткий промежуток времени заняла критически важное место на фронте – беспилотники. Они помогают вести разведку, ликвидировать противника на расстоянии и доставать до глубокого тыла врага. Именно украинскими дронами регулярно пользуются спецслужбы для атак по российским военным объектам.
Украина сегодня является одним из самых мощных производителей дронов. Какие украинские беспилотники считаются одними из лучших для боя, – в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовалась информация из открытых источников, а также эксклюзивный комментарий замесителя министра цифровой трансформации по вопросам IT Александра Борнякова.
UJ-26 "Бобер" – это дрон-камикадзе (барражирующий боеприпас – ред.) большой дальности производства украинской компании "УкрДжет". Он является аналогом иранского "Shahed-131". Дрон построен по аэродинамической системе утки – это позволяет ему лучше маневрировать в воздухе и повышает шансы на то, чтобы избежать ПВО и менять цель без потери подъемной силы. Беспилотник снабжен двигателем внутреннего сгорания.
Дальность дрона – около 800 км, стоимость – 4 млн грн.
Впервые фото беспилотника опубликовал блогер Игорь Лаченков в мае 2023 года. Дрон эволюционировал и на начальном этапе производства задумывался как нечто другое, отмечает директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.
"Мы дошли из одного изделия до дедушки "Бобра", а затем эволюционировали до "Бобра". То есть у нас создается или создалась своя школа, это очень грубо. То есть свое производство. Это не искусственный продукт, в смысле его не делают там пять и месяц или там 10 в месяц. Это серийное производство, его можно разворачивать", – рассказал Тарас Чмут.
Сегодня "Бобер" активно применяют для ударов по тылу врага. К примеру, по словам самих же российских официальных лиц, "Бобер" бил по Москве и Подмосковью, повредил НПЗ в Краснодарском крае, в Туапсе. По словам представителей фонда "Повернись живим", БПЛА также ударил по заводу, который производит электронику для ракет Х-31, Х-35 и Х-59. Кроме того, "Бобер" попал на склад, где хранили ракетные части для "Искандера".
"Лютий" стал хорошо известным после череды атак по российскому тылу, прежде всего, НПЗ. Впервые о разработке этого дрона заявили в октябре 2022 года в "Укроборонпроме". Тогда сообщили о намерении создать беспилотник весом больше 200 кг, который мог бы доставлять снаряд массой 75 кг на расстояние более тысячи км. Впервые, во время публичной демонстрации "Укроборонпром" показал часть фюзеляжа дрона с надписью "Аз воздам" (фраза, означающая намерение отомстить – ред.) В ноябре заявили о первых испытаниях "Лютого".
"Лютий" также является аналогом иранского "шахеда" – об этом еще 16 января 2023 года заявил министр стратегической промышленности Александр Камышин. Фюзеляж дрона выполнен в виде двухбалкового низкоплана. В кормовой части находится двигатель внутреннего сгорания. У беспилотника колесное шасси и относительно небольшие размеры – они дают возможность не привязываться к аэродромам, выполняя запуски.
Размах крыльев у "Лютого" – 6,7 м, длина – 4,4 м, а взлетная масса – 250-300 кг.
С начала 2024 года "Лютий" успешно атаковал ряд целей в России. Среди них девять НПЗ, Новолипецкий металлургический комбинат, Нижегородский завод по производству взрывных веществ. 20 марта "Лютий" атаковал авиабазу Энгельс.
"Валькирия" – украинский дрон для мониторинга, разведки, видеонаблюдения и корректирования артиллерийского огня производства ООО "Авиационные системы Украины".
Впервые его передали в ВСУ и Нацгвардию как волонтерскую помощь в 2015 году. Он прошел испытания и в 2017 году и был допущен к эксплуатации. Стоимость одного комплекса – 800 тысяч грн. В него входит – два беспилотника, дневная и ночная полезная нагрузка, наземная станция управления, антенны, дополнительное оборудование. Радиус действия – до 34 км, время полета – около 120 минут, крейсерская скорость – 60 км в час.
Этот беспилотник, как отмечают военные, уже зарекомендовал себя на фронте как простой и надежный разведывательный беспилотный аппарат.
"Среди наибольших преимуществ беспилотного комплекса - его малозаметность для радаров, дальность полета и скорость развертывания, которая вместе с предполетной подготовкой может составить всего 5 минут", - добавили в Силах обороны.
"Валькирия" может выполнять как круглосуточное наблюдение за передним краем фронта, так и проводить разведку вглубь до 40 км.
Министерство цифровых технологий стало одним из основных сподвижников производства дронов в Украине. За два года войны украинские производители достигли значительных успехов и буквально с нуля запустили производство БПЛА. Сегодня компании-производители в Украине могут производить до 150 тысяч единиц ежемесячно. И мощности продолжают расти, отмечает заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.
"Производство БПЛА в Украине расширяется и масштабируется каждый день, потому что дроны — это эффективно и быстро. Чтобы создать танк, нужно несколько месяцев и пару миллионов долларов. На сбор дрона-камикадзе, который уничтожит или повредит этот танк, уходит от нескольких дней, а цена вопроса измеряется десятками тысяч гривен", – отметил Борняков в комментарии РБК-Украина.
По его словам, оборонные технологии в Украине будут масштабироваться.
"Победа на современном поле боя невозможна без инноваций, поэтому дронов и других оборонных технологий в Украине будет больше", — добавил Борняков.
По информации источников РБК-Украина, вечером 11 мая беспилотники ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. Этот завод принадлежит компании "Лукойл".
В ночь на 12 мая ГУР атаковало три военных объекта на территории России.
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