"Бобер", "Лютий" и "Валькирия": Как украинские дроны уничтожают врага на фронте и в тылу

Бобер: гроза российских НПЗ

UJ-26 "Бобер" – это дрон-камикадзе (барражирующий боеприпас – ред.) большой дальности производства украинской компании "УкрДжет". Он является аналогом иранского "Shahed-131". Дрон построен по аэродинамической системе утки – это позволяет ему лучше маневрировать в воздухе и повышает шансы на то, чтобы избежать ПВО и менять цель без потери подъемной силы. Беспилотник снабжен двигателем внутреннего сгорания.

Дальность дрона – около 800 км, стоимость – 4 млн грн.

Впервые фото беспилотника опубликовал блогер Игорь Лаченков в мае 2023 года. Дрон эволюционировал и на начальном этапе производства задумывался как нечто другое, отмечает директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

Бобер (фото: сайт Кабинета министров Украины)

"Мы дошли из одного изделия до дедушки "Бобра", а затем эволюционировали до "Бобра". То есть у нас создается или создалась своя школа, это очень грубо. То есть свое производство. Это не искусственный продукт, в смысле его не делают там пять и месяц или там 10 в месяц. Это серийное производство, его можно разворачивать", – рассказал Тарас Чмут.

Сегодня "Бобер" активно применяют для ударов по тылу врага. К примеру, по словам самих же российских официальных лиц, "Бобер" бил по Москве и Подмосковью, повредил НПЗ в Краснодарском крае, в Туапсе. По словам представителей фонда "Повернись живим", БПЛА также ударил по заводу, который производит электронику для ракет Х-31, Х-35 и Х-59. Кроме того, "Бобер" попал на склад, где хранили ракетные части для "Искандера".

"Лютий": дрон для глубокого тыла

"Лютий" стал хорошо известным после череды атак по российскому тылу, прежде всего, НПЗ. Впервые о разработке этого дрона заявили в октябре 2022 года в "Укроборонпроме". Тогда сообщили о намерении создать беспилотник весом больше 200 кг, который мог бы доставлять снаряд массой 75 кг на расстояние более тысячи км. Впервые, во время публичной демонстрации "Укроборонпром" показал часть фюзеляжа дрона с надписью "Аз воздам" (фраза, означающая намерение отомстить – ред.) В ноябре заявили о первых испытаниях "Лютого".

Лютий (фото: Facebook)

"Лютий" также является аналогом иранского "шахеда" – об этом еще 16 января 2023 года заявил министр стратегической промышленности Александр Камышин. Фюзеляж дрона выполнен в виде двухбалкового низкоплана. В кормовой части находится двигатель внутреннего сгорания. У беспилотника колесное шасси и относительно небольшие размеры – они дают возможность не привязываться к аэродромам, выполняя запуски.

Размах крыльев у "Лютого" – 6,7 м, длина – 4,4 м, а взлетная масса – 250-300 кг.

С начала 2024 года "Лютий" успешно атаковал ряд целей в России. Среди них девять НПЗ, Новолипецкий металлургический комбинат, Нижегородский завод по производству взрывных веществ. 20 марта "Лютий" атаковал авиабазу Энгельс.

"Валькирия": глаза аэроразведки

"Валькирия" – украинский дрон для мониторинга, разведки, видеонаблюдения и корректирования артиллерийского огня производства ООО "Авиационные системы Украины".

Впервые его передали в ВСУ и Нацгвардию как волонтерскую помощь в 2015 году. Он прошел испытания и в 2017 году и был допущен к эксплуатации. Стоимость одного комплекса – 800 тысяч грн. В него входит – два беспилотника, дневная и ночная полезная нагрузка, наземная станция управления, антенны, дополнительное оборудование. Радиус действия – до 34 км, время полета – около 120 минут, крейсерская скорость – 60 км в час.

Украинский военный с дроном "Валькирия" в Донецкой области (фото: Getty Images)

Этот беспилотник, как отмечают военные, уже зарекомендовал себя на фронте как простой и надежный разведывательный беспилотный аппарат.

"Среди наибольших преимуществ беспилотного комплекса - его малозаметность для радаров, дальность полета и скорость развертывания, которая вместе с предполетной подготовкой может составить всего 5 минут", - добавили в Силах обороны.

"Валькирия" может выполнять как круглосуточное наблюдение за передним краем фронта, так и проводить разведку вглубь до 40 км.

Что говорят о дронах в Минцифры

Министерство цифровых технологий стало одним из основных сподвижников производства дронов в Украине. За два года войны украинские производители достигли значительных успехов и буквально с нуля запустили производство БПЛА. Сегодня компании-производители в Украине могут производить до 150 тысяч единиц ежемесячно. И мощности продолжают расти, отмечает заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

"Производство БПЛА в Украине расширяется и масштабируется каждый день, потому что дроны — это эффективно и быстро. Чтобы создать танк, нужно несколько месяцев и пару миллионов долларов. На сбор дрона-камикадзе, который уничтожит или повредит этот танк, уходит от нескольких дней, а цена вопроса измеряется десятками тысяч гривен", – отметил Борняков в комментарии РБК-Украина.

По его словам, оборонные технологии в Украине будут масштабироваться.

"Победа на современном поле боя невозможна без инноваций, поэтому дронов и других оборонных технологий в Украине будет больше", — добавил Борняков.