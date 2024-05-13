"Бобер", "Лютий" та "Валькірія": Як українські дрони знищують ворога на фронті та в тилу

Бобер: гроза російських НПЗ

UJ-26 "Бобер" – це дрон-камікадзе (баражуючий боєприпас – ред.) великої дальності виробництва української компанії "УкрДжет". Він є аналогом іранського "Shahed-131". Дрон побудований за аеродинамічною системою качки – це дозволяє йому краще маневрувати у повітрі та підвищує шанси на те, щоб уникнути ППО та змінювати ціль без втрати підйомної сили. Безпілотник має двигун внутрішнього згоряння.

Дальність дрону – близько 800 км, вартість – 4 млн грн.

Вперше фото безпілотника опублікував блогер Ігор Лаченков у травні 2023 року. Дрон еволюціонував і на початковому етапі виробництва замислювався як дещо інше, зазначає директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Бобер (фото: сайт Кабінету Міністрів України)

"Ми дійшли з одного виробу до діда "Бобра", а потім еволюціонували до "Бобра". Тобто у нас створюється чи створилася своя школа, це дуже грубо. Тобто своє виробництво. Це не штучний продукт, у сенсі його не роблять там п'ять та місяць або там 10 на місяць. Це серійне виробництво, його можна розгортати", – розповів Тарас Чмут.

Сьогодні "Бобер" активно застосовують для ударів по тилу ворога. Наприклад, за словами самих російських офіційних осіб, "Бобер" бив по Москві та Підмосков'ю, пошкодив НПЗ у Краснодарському краї, в Туапсе. За словами представників фонду "Повернись живим", БПЛА також вдарив по заводу, який виготовляє електроніку для ракет Х-31, Х-35 та Х-59. Крім того, "Бобер" влучив у склад, де зберігали ракетні частини для "Іскандеру".

"Лютий": дрон для глибокого тилу

"Лютий" став добре відомим після низки атак по російському тилу, перш за все, НПЗ. Вперше про розробку цього дрону заявили у жовтні 2022 року в "Укроборонпромі". Тоді повідомили про намір створити безпілотник вагою більше 200 кг, який міг би доставляти снаряд масою 75 кг на відстань понад тисячу км. Вперше, під час публічної демонстрації "Укроборонпром" показав частину фюзеляжу дрону з написом "Аз воздам" (фраза, що означає намір помститися – ред.) У листопаді заявили про перші випробування "Лютого".

Лютий (фото: Facebook)

"Лютий" також є аналогом іранського "шахеду" – про це ще 16 січня 2023 року заявив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишин. Фюзеляж дрону виконаний у вигляді двобалкового низькоплану. У кормовій частині знаходиться двигун внутрішнього згоряння. У безпілотника колісне шасі і відносно невеликі розміри – вони дають змогу не прив'язуватись до аеродромів, виконуючи запуски.

Розмах крил у "Лютого" – 6,7 м, довжина – 4,4 м, а злітна маса – 250-300 кг.

З початку 2024 року "Лютий" успішно атакував низку цілей у Росії. У тому числі дев'ять НПЗ, Новолипецький металургійний комбінат, Нижегородський завод із виробництва вибухових речовин. 20 березня "Лютий" атакував авіабазу Енгельс.

"Валькірія": очі аеророзвідки

"Валькірія" – український дрон для моніторингу, розвідки, відеоспостереження та коригування артилерійського вогню виробництва ТОВ "Авіаційні системи України".

Вперше його передали до ЗСУ та Нацгвардії як волонтерську допомогу у 2015 році. Він пройшов випробування і у 2017 році та був допущений до експлуатації. Вартість одного комплексу – 800 тисяч гривень. До нього входить – два безпілотники, денне та нічне корисне навантаження, наземна станція управління, антени, додаткове обладнання. Радіус дії – до 34 км, час польоту – близько 120 хвилин, крейсерська швидкість – 60 км за годину.

Український військовий із дроном "Валькірія" у Донецькій області (фото: Getty Images)

Цей безпілотник, як зазначають військові, вже зарекомендував себе на фронті як простий та надійний розвідувальний безпілотний апарат.

"Серед найбільших переваг безпілотного комплексу - його малопомітність для радарів, дальність польоту та швидкість розгортання, яка разом із передпольотною підготовкою може становити лише 5 хвилин", - додали в Силах оборони.

"Валькірія" може виконувати як цілодобове спостереження за переднім краєм фронту, так і проводити розвідку вглиб до 40 км.

Що говорять про дрони в Мінцифри

Міністерство цифрових технологій стало одним із основних сподвижників виробництва дронів в Україні. За два роки війни українські виробники досягли значних успіхів та буквально з нуля запустили виробництво БПЛА. Сьогодні компанії-виробники в Україні можуть виготовляти до 150 тисяч одиниць щомісяця. І потужності продовжують зростати, зазначає заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ Олександр Борняков.

"Виробництво БПЛА в Україні розширюється і масштабується щодня, тому що дрони — це ефективно і швидко. Щоб створити танк, потрібно кілька місяців і кілька мільйонів доларів. На збір дрона-камікадзе, який знищить або пошкодить цей танк, йде від кількох днів, а ціна питання вимірюється десятками тисяч гривень", – зазначив Борняков у коментарі РБК-Україна.

За його словами, оборонні технології в Україні масштабуватимуться.

"Перемога на сучасному полі бою неможлива без інновацій, тому дронів та інших оборонних технологій в Україні буде більше", - додав Борняков.