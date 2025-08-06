Не о яблоках? ПЦУ объяснила, что на самом деле празднуют 6 августа

Преображение Господне: что это за праздник и чем он важен

Украинцам напомнили, что сегодня верующие отмечают великий праздник Преображения Господня.

"Мы торжественно прославляем событие, о котором упоминает Писание. Но смысл и значение нынешнего праздника значительно глубже, чем может казаться на первый взгляд", - отметили в ПЦУ.

В целом евангельское событие Преображения Господня является свидетельством: Иисус - воистину Христос, Сын Божий, обещанный Мессия и Спаситель мира.

"Он не просто один из мудрецов или праведников, Он даже не один из пророков - Он есть спаситель мира, Сын Божий, Который истинно воплотился, стал человеком для того, чтобы преодолеть власть зла над творением и преобразить, восстановить мир", - добавили в ПЦУ.

Насчет этого ближайшие из учеников Христовых получили три свидетельства, три подтверждения:

первое - они увидели, как лицо и даже одежда Спасителя преобразились, "просияли божественным, несотворенным светом";

второе - они увидели и услышали двух величайших пророков Ветхого Завета - Моисея и Илью - которые подтвердили, "что Иисус есть Мессия и что Ему надлежит пострадать ради спасения мира";

третье - они услышали голос Отца Небесного, который из облака, как когда-то на горе Синай к Моисею, проговорил к ним, свидетельствуя сыновство Иисуса и приказывая: "Его слушайте".

Поздравление ПЦУ с праздником 6 августа (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

"Иисус Христос на горе Фавор преобразился - то есть переменился обликом: Его лицо и даже одежды начали сиять, подобно солнцу. Он сиял несотворенным, божественным светом", - подтвердили в ПЦУ.

Отмечается, что "этот свет и сияние славы не является свойственным обычным людям, оно является проявлением самой божественной природы".

"Этот свет не является физическим или химическим по природе, не является временным и материальным, он имеет духовную, вечную природу. Он является неисчерпаемым, и источник его - в Самом Боге", - объяснили в ПЦУ.

Следовательно, Иисус Христос собственным преображением показал, что мир этот в целом и наша плоть, наше тело в частности, хотя временно еще находятся под властью зла, но способны:

принимать божественную благодать;

преисполняться ею;

под действием этой благодати приобретать новое качество.

Для этого людям нужно подняться над обыденным, над повседневным, на собственную "гору Фавор", и уверовать - "встретить Бога, открыть Ему свое сердце и духовными глазами увидеть славу и силу Божию".

"Давайте вспоминать о Преображении Господнем не только как о давнем историческом событии, но и как о том, к чему всем нам предстоит стремиться. Пусть в этих благих делах духовного возрождения и обновления помогает нам Господь", - подытожили в ПЦУ.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Как приобщиться к Божественной литургии онлайн

Те из верующих, которые физически не могут приобщиться к Божественной литургии в храме, в день праздника Преображения Господня имеют возможность следить за ней удаленно - онлайн.

Возглавляет богослужение предстоятель Блаженнейший Митрополит Епифаний.

"Присоединяйтесь к общей молитве. С праздником, дорогие братья и сестры во Христе", - отметили в ПЦУ.

Почему сегодняшний день называют Яблочный Спас

Стоит отметить, что в народе сегодняшний день называют также Яблочным Спасом, исходя из давней традиции приносить на освящение в храм первые плоды (в частности - яблоки), которые созревали в это время - для благословения урожая и благодарности Богу за его земные блага.

"Приняв вместе с крещением и богослужебный устав Константинопольской Матери-Церкви, наши предки приняли этот благочестивый обычай", - отметили несколько ранее в пресс-службе ПЦУ.

Именно поэтому украинцы имеют традицию приносить в день так называемого "Спаса" в храмы на освящение после Божественной литургии зелье, цветы, мед и первые садовые плоды - на духовную пищу и телесную пользу, в благодарность Богу за то, что "Он и в этом году щедро одарил нас тем, что вырастила земля".

"Будучи знакомыми с народными традициями, помните, что Спас - Спаситель наш Иисус Христос - Один, и не может быть "первым", "вторым" или "третьим". И тем более не может быть "медовым", "яблочным" или "ореховым", - отметили в ПЦУ.

Подчеркивается, что народные названия никогда не могут заменять настоящие названия праздников и тем более вытеснять их истинный смысл - чествование Господа Иисуса Христа.