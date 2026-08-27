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Bluesky бросила вызов TikTok: видео стали длиннее, а загрузка быстрее

15:18 27.08.2026 Чт
2 мин
Размер скачиваемых файлов также увеличился
aimg Ольга Завада
Bluesky бросила вызов TikTok: видео стали длиннее, а загрузка быстрее Bluesky увеличил лимиты продолжительности видеороликов (фото: Unsplash)
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Bluesky объявила о масштабном обновлении системы обработки медиаконтента. Изменения должны улучшить пользовательский опыт, привлечь новых авторов и поднять аудиторию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bluesky.

Платформа расширила предыдущие лимиты для роликов, которые в прошлом году длились 3 минуты, а до этого ограничивались лишь 60 секундами.

Технические улучшения и сравнения с конкурентами

Новые параметры делают Bluesky значительно более привлекательной площадкой для публикации длинных форматов видеоконтента.

Что получат пользователи?

Продолжительность и размер: пользователи получили возможность публиковать видео продолжительностью до 10 минут, а предельный размер файла увеличился до 300 МБ.

Скорость обработки: разработчики оптимизировали процесс загрузки, благодаря чему видеоролики добавляются на платформу в 2-3 раза быстрее.

Влияние на экосистему: поскольку Bluesky работает на базе децентрализованного сетевого протокола AT Protocol, обновленные лимиты автоматически стали доступны и для других приложений этой сети, включая Bluescreen, Reelo и Skylight .

Позиции на рынке: новый 10-минутный лимит сравнил Bluesky с TikTok. Для сравнения, приложение Threads от Meta позволяет загружать видео длительностью всего до 5 минут.

В X для бесплатных аккаунтов действует ограничение в 140 секунд, хотя пользователи с подпиской могут загружать многочасовые видео до 16 ГБ.

Big video update! Вы можете сейчас поставить видео в течение 10 минут, и у них будет загрузка 2–3x faster. Это на верхней части текущего увеличения в максимальный размер файла до 300MB. We can't wait to see what you'll create! NOW PLAYING: "Rent Control," by @shing.bsky.social and @jayackley.bsky.social

[image или embed]

— Bluesky ( @bsky.app ) 25 августа 2026 г. в 20:54
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Пиратский контент в X и проблемы с аудиторией Bluesky

Предоставленная платным пользователям X возможность загружать большие объемы данных привела к массовому нелегальному сливу полнометражных фильмов.

Так недавно на платформе оказались вытекшие ленты The Odyssey, Spider-Man: Brand New Day, а также мультфильм об Аанге.

Для самого Bluesky расширение видеовозможностей является попыткой переломить негативную тенденцию в показателях посещаемости.

Согласно данным аналитической компании Similarweb, по состоянию на июль 2026 количество активных пользователей платформы сократилось на 25 процентов в годовом эквиваленте.

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