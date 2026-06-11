Bluesky добавит сообщества как в Reddit: почему это важное изменение
Руководитель отдела продуктов Bluesky Алекс Бензер анонсировал масштабное расширение функционала соцсети. До конца 2026 года на платформе появится инструмент разделения по интересам под названием "Сообщества" (Communities).
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo.
Три уровня приватности и собственный дизайн
Новая функция создается для того, чтобы пользователи могли делиться специфическим контентом с теми, кто точно "в теме". Это избавит от необходимости спамить всем своим подписчикам сообщениями, которые интересны только узкому кругу людей.
Разработчики предлагают три формата настройки групп:
Публичные - открытые для чтения и публикаций всем желающим;
Только по приглашению - где доступ моделируется создателями;
Полностью частные - скрытые от посторонних глаз, вроде закрытых клубов.
Каждое сообщество будет иметь собственное короткое имя, которое одновременно является интернет-адресом (ссылкой). Создатели групп не будут ограничены стандартным шаблоном соцсети - разработчики обещают дать инструменты для полного перезапуска дизайна, чтобы каждая группа имела свой уникальный стиль и оформление главной страницы.
сообщества приходят в Bluesky в этом году. сегодня Bluesky - это одно большое пространство. сообщества будут меньшими пространствами внутри него, где можно углубиться и пообщаться с людьми, которым небезразлично то же самое.- alex benzer(@alexbenzer.com) 10 июня 2026 г. в 22:31
Как это изменит ленту новостей и поиск?
Внедрение сообществ должно решить главную проблему Bluesky - однообразие рекомендаций. Сейчас алгоритмы главной поисковой ленты Discover часто предлагают пользователям похожие по содержанию или политическому контексту сообщения, из-за чего трудно найти новых интересных авторов.
После запуска обновления публикации из групп, к которым присоединились пользователи, начнут появляться в ленте рекомендаций. Это сделает ее более живой и разнообразной.
При этом группы не превратятся в изолированные чаты - они останутся частью открытого пространства, где легко встретить новых людей с похожими взглядами. Для тех, кто боится пропустить что-то важное, добавят возможность включить прямые уведомления о новых постах в конкретном сообществе.
Почему у Bluesky есть шанс на успех?
Попытки создать группы внутри коротких микроблогов уже были. В свое время похожую функцию запустил Twitter (ныне X), однако после смены владельца платформы этот инструмент забросили и в итоге полностью закрыли в прошлом месяце.
В Bluesky ситуация иная. Вокруг платформы собралось небольшое, но очень активное сообщество независимых разработчиков.
Руководство соцсети создает функцию сообществ с открытым кодом. Это означает, что сторонние программисты смогут подхватить эту идею и создать на ее основе множество полезных приложений, улучшений и альтернативных клиентов.