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Telegram выходит за пределы чатов: игры, покупки и кнопки теперь прямо в сообщениях

18:18 26.08.2026 Ср
2 мин
Новые функции направлены на расширение возможностей администраторов сообществ, разработчиков и обычных пользователей
aimg Ольга Завада
Telegram выходит за пределы чатов: игры, покупки и кнопки теперь прямо в сообщениях Telegram запустил новый формат сообщений (фото: Unsplash)
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По случаю 13-летия разработчики Telegram выпустили масштабное обновление. В мессенджере появились инструменты автоматизации, интерактивные кнопки внутри отдельных сообщений и возможность добавлять файлы в текст.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог Telegram.

Персонализированные поздравления для сообществ

Администраторы групп и каналов получили возможность создавать частные поздравительные сообщения. Основная особенность инструмента - их видят только те пользователи, которые только что присоединились к чату.

По словам разработчиков, это позволяет избежать воспаления общей ленты.

Гибкое форматирование: к приветствию можно добавлять несколько сообщений, файлы мультимедиа, а также расширенные элементы разметки (таблицы и встроенные файлы).

Простая настройка: функция включается непосредственно в настройках профиля группы или канала путем "Изменить" > "Приветствие".

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Интерактивные кнопки внутри сообщения

Разработчики расширили платформу ботов, позволив создавать полноценные мини-приложения и интерактивные сценарии, интегрированные в одно сообщение.

Благодаря размещению нескольких кнопок прямо под текстом (в сочетании с исчезающими сообщениями) появилась возможность реализовывать

  • опросы, викторины и интерактивные гороскопы.
  • полноценные шахматные партии против компьютера прямо в чате.
  • каталоги товаров с возможностью быстрого оформления заказа.
  • встраивание файлов и обновление подарков

Текстовый редактор с расширенной разметкой позволяет теперь добавлять документы, архивы и аудиофайлы непосредственно внутрь предложения.

Кроме того, обновление коснулось коллекционных подарков за звезды Telegram: при покупке редких предметов в профилях пользователей через фильтр "Коллекционные" теперь можно добавлять собственные комментарии и подписи.

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