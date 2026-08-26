Telegram выходит за пределы чатов: игры, покупки и кнопки теперь прямо в сообщениях

По случаю 13-летия разработчики Telegram выпустили масштабное обновление. В мессенджере появились инструменты автоматизации, интерактивные кнопки внутри отдельных сообщений и возможность добавлять файлы в текст.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог Telegram .

Персонализированные поздравления для сообществ

Администраторы групп и каналов получили возможность создавать частные поздравительные сообщения. Основная особенность инструмента - их видят только те пользователи, которые только что присоединились к чату.

По словам разработчиков, это позволяет избежать воспаления общей ленты.

Гибкое форматирование: к приветствию можно добавлять несколько сообщений, файлы мультимедиа, а также расширенные элементы разметки (таблицы и встроенные файлы).

Простая настройка: функция включается непосредственно в настройках профиля группы или канала путем "Изменить" > "Приветствие".

Читайте больше: Санкции США случайно заблокировали Telegram: что произошло

Интерактивные кнопки внутри сообщения

Разработчики расширили платформу ботов, позволив создавать полноценные мини-приложения и интерактивные сценарии, интегрированные в одно сообщение.

Благодаря размещению нескольких кнопок прямо под текстом (в сочетании с исчезающими сообщениями) появилась возможность реализовывать

опросы, викторины и интерактивные гороскопы.

полноценные шахматные партии против компьютера прямо в чате.

каталоги товаров с возможностью быстрого оформления заказа.

встраивание файлов и обновление подарков

Текстовый редактор с расширенной разметкой позволяет теперь добавлять документы, архивы и аудиофайлы непосредственно внутрь предложения.

Кроме того, обновление коснулось коллекционных подарков за звезды Telegram: при покупке редких предметов в профилях пользователей через фильтр "Коллекционные" теперь можно добавлять собственные комментарии и подписи.