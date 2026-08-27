Bluesky кинула виклик TikTok: відео стали довшими, а завантаження швидшим

Bluesky оголосила про масштабне оновлення системи обробки медіаконтенту. Зміни мають покращити користувацький досвід, залучити нових авторів і підняти залученість аудиторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bluesky .

Платформа розширила попередні ліміти для роликів, які ще торік тривали 3 хвилини, а до цього обмежувалися лише 60 секундами.

Технічні покращення та порівняння з конкурентами

Нові параметри роблять Bluesky значно привабливішим майданчиком для публікації довгих форматів відеоконтенту.

Що отримають користувачі?

Тривалість і розмір: користувачі отримали можливість публікувати відео тривалістю до 10 хвилин, а граничний розмір файлу збільшився до 300 МБ.

Швидкість обробки: розробники оптимізували процес завантаження, завдяки чому відеоролики додаються на платформу у 2-3 рази швидше.

Вплив на екосистему: оскільки Bluesky працює на базі децентралізованого мережевого протоколу AT Protocol, оновлені ліміти автоматично стали доступними й для інших застосунків цієї мережі, зокрема Bluescreen, Reelo та Skylight.

Позиції на ринку: новий 10-хвилинний ліміт зрівняв Bluesky із TikTok. Для порівняння, застосунок Threads від Meta дозволяє завантажувати відео тривалістю лише до 5 хвилин.

У X для безкоштовних акаунтів діє обмеження у 140 секунд, хоча користувачі з підпискою мають змогу завантажувати багатогодинні відео до 16 ГБ.

Big video update! You can now post videos up to 10 minutes long, and they'll upload 2–3x faster. That's on top of the recent increase in maximum file size to 300MB. We can’t wait to see what you’ll create! NOW PLAYING: "Rent Control," by @shing.bsky.social and @jayackley.bsky.social



[image or embed] — Bluesky (@bsky.app) 25 серпня 2026 р. о 20:54

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Піратський контент у X та проблеми з аудиторією Bluesky

Надана платним користувачам X можливість завантажувати великі обсяги даних призвела до масового нелегального зливу повнометражних фільмів.

Так нещодавно на платформі опинилися витеклі стрічки "The Odyssey", "Spider-Man: Brand New Day", а також мультфільм про Аанга.

Для самого Bluesky розширення відеоможливостей є спробою переломити негативну тенденцію у показниках відвідуваності.

Згідно з даними аналітичної компанії Similarweb, станом на липень 2026 року кількість активних користувачів платформи скоротилася на 25 відсотків у річному еквіваленті.