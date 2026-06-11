Bluesky добавит сообщества как в Reddit: почему это важное изменение

Три уровня приватности и собственный дизайн

Новая функция создается для того, чтобы пользователи могли делиться специфическим контентом с теми, кто точно "в теме". Это избавит от необходимости спамить всем своим подписчикам сообщениями, которые интересны только узкому кругу людей.

Разработчики предлагают три формата настройки групп:

Публичные - открытые для чтения и публикаций всем желающим;

Только по приглашению - где доступ моделируется создателями;

Полностью частные - скрытые от посторонних глаз, вроде закрытых клубов.

Каждое сообщество будет иметь собственное короткое имя, которое одновременно является интернет-адресом (ссылкой). Создатели групп не будут ограничены стандартным шаблоном соцсети - разработчики обещают дать инструменты для полного перезапуска дизайна, чтобы каждая группа имела свой уникальный стиль и оформление главной страницы.

сообщества приходят в Bluesky в этом году. сегодня Bluesky - это одно большое пространство. сообщества будут меньшими пространствами внутри него, где можно углубиться и пообщаться с людьми, которым небезразлично то же самое. - alex benzer(@alexbenzer.com) 10 июня 2026 г. в 22:31

Как это изменит ленту новостей и поиск?

Внедрение сообществ должно решить главную проблему Bluesky - однообразие рекомендаций. Сейчас алгоритмы главной поисковой ленты Discover часто предлагают пользователям похожие по содержанию или политическому контексту сообщения, из-за чего трудно найти новых интересных авторов.

После запуска обновления публикации из групп, к которым присоединились пользователи, начнут появляться в ленте рекомендаций. Это сделает ее более живой и разнообразной.

При этом группы не превратятся в изолированные чаты - они останутся частью открытого пространства, где легко встретить новых людей с похожими взглядами. Для тех, кто боится пропустить что-то важное, добавят возможность включить прямые уведомления о новых постах в конкретном сообществе.

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Почему у Bluesky есть шанс на успех?

Попытки создать группы внутри коротких микроблогов уже были. В свое время похожую функцию запустил Twitter (ныне X), однако после смены владельца платформы этот инструмент забросили и в итоге полностью закрыли в прошлом месяце.

В Bluesky ситуация иная. Вокруг платформы собралось небольшое, но очень активное сообщество независимых разработчиков.

Руководство соцсети создает функцию сообществ с открытым кодом. Это означает, что сторонние программисты смогут подхватить эту идею и создать на ее основе множество полезных приложений, улучшений и альтернативных клиентов.