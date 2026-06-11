Bluesky додасть спільноти як у Reddit: чому це важлива зміна

Керівник відділу продуктів Bluesky Алекс Бензер анонсував масштабне розширення функціоналу соцмережі. До кінця 2026 року на платформі з'явиться інструмент поділу за інтересами під назвою "Спільноти" (Communities).

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Gizmodo .

Три рівні приватності та власний дизайн

Нова функція створюється для того, щоб користувачі могли ділитися специфічним контентом із тими, хто точно "в темі". Це позбавить необхідності спамити усім своїм підписникам дописами, які цікаві лише вузькому колу людей.

Розробники пропонують три формати налаштування груп:

Публічні - відкриті для читання та публікацій усім охочим;

Лише за запрошенням - де доступ моделюється творцями;

Повністю приватні - приховані від сторонніх очей, на кшталт закритих клубів.

Кожна спільнота матиме власне коротке ім'я, яке одночасно є інтернет-адресою (посиланням). Творці груп не будуть обмежені стандартним шаблоном соцмережі - розробники обіцяють дати інструменти для повного перезапуску дизайну, щоб кожна група мала свій унікальний стиль та оформлення головної сторінки.

communities are coming to Bluesky this year. today, Bluesky is one big space. communities will be smaller spaces inside that where you can go deeper and hang out with people who care about the same stuff. — alex benzer (@alexbenzer.com) 10 червня 2026 р. о 22:31

Як це змінить стрічку новин та пошук?

Впровадження спільнот має вирішити головну проблему Bluesky - одноманітність рекомендацій. Зараз алгоритми головної пошукової стрічки Discover часто пропонують користувачам схожі за змістом або політичним контекстом дописи, через що важко знайти нових цікавих авторів.

Після запуску оновлення публікації з груп, до яких доєдналися користувачі, почнуть з'являтися у стрічці рекомендацій. Це зробить її живішою та різноманітнішою.

Водночас групи не перетворяться на ізольовані чати - вони залишаться частиною відкритого простору, де легко зустріти нових людей зі схожими поглядами. Для тих, хто боїться пропустити щось важливе, додадуть можливість увімкнути прямі сповіщення про нові пости у конкретній спільноті.

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Чому у Bluesky є шанс на успіх?

Спроби створити групи всередині коротких мікроблогів уже були. Свого часу схожу функцію запустив Twitter (нині X), проте після зміни власника платформи цей інструмент закинули і зрештою повністю закрили минулого місяця.

У Bluesky ситуація інша. Навколо платформи зібралася невелика, але дуже активна спільнота незалежних розробників.

Керівництво соцмережі створює функцію спільнот із відкритим кодом. Це означає, що сторонні програмісти зможуть підхопити цю ідею та створити на її основі безліч корисних додатків, покращень та альтернативних клієнтів.