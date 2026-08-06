Обломок ракеты SpaceX Falcon 9 врезался в Луну: что известно об инциденте

Находившийся в космосе с прошлого года четырехтонный обломок отработанной ракеты SpaceX Falcon 9 неуправляемо врезался в поверхность Луны на высокой скорости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Столкновение не представляло опасности для Земли, однако на поверхности спутника должен был образоваться новый кратер.

Детали столкновения и кратера

Объект размером с пятиэтажное здание было частью ракеты SpaceX Falcon 9, которая в январе 2025 года отправила к Луне два коммерческих посадочных модуля.

Ожидалось, что корпус ракеты врежется в спутник в среду, 5 августа, на скорости 8690 километров в час. По прогнозам Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), удар должен был создать кратер шириной около 18 метров и глубиной 4 метра, выбросив наружу лунную пыль и камни.

Профессиональные астрономы и любители не смогли визуально подтвердить столкновение в среду из-за того, что место удара находилось близко к видимому краю Луны. Американские и южнокорейские спутники будут размещены для фотосъемки этой зоны, однако на получение снимков может потребоваться несколько дней.

Реакция NASA, SpaceX и ученых

Спикер NASA Джими Рассел заявил, что инцидент не представляет опасности для нашей планеты. По его словам, ученые планируют собрать данные о произошедшем, чтобы лучше понять искусственные удары и усовершенствовать методы отслеживания объектов в космосе.

Обычно отработанные ступени ракет сгорают в атмосфере Земли или падают в океан. Однако из-за необходимости большей тяги для месячной миссии 2025 года вторая ступень ракеты осталась в космосе. Директор SpaceX по научным программам NASA и космическим кораблям Dragon Джулианна Шейман объяснила, что объект оказался на траектории к Луне под влиянием солнечной активности и гравитационных сил.

Она также добавила, что NASA и SpaceX уже обсуждают способы предотвращения подобных случаев в будущем. Создатель астрономического программного обеспечения Билл Грей отметил, что событие представляет незначительный научный интерес, но подчеркивает общую небрежность по утилизации космического мусора.

Исторический контекст и результаты миссии

Хотя на околоземной орбите накопилось много космического мусора, искусственные удары по Луне встречаются относительно редко. В прошлом подобные инциденты происходили во время космической гонки, а из недавних случаев - падение китайской ракетной степени в марте 2022 года и умышленное столкновение аппарата NASA в 2009 году для изучения поднятой пыли.

Также несколько посадочных модулей разбились при попытке приземления, в том числе российская миссия "Луна-25" в 2023 году, индийская "Чандраян-2" и израильский аппарат "Берешит" в 2019 году.

Что касается миссии SpaceX 2025 года, один из запущенных модулей, американский Blue Ghost от компании Firefly Aerospace, успешно совершил мягкую посадку на северо-восточной стороне Луны для анализа почвы.

В то же время, японский двухметровый модуль от компании ispace с небольшим роботизированным марсоходом разбился во время финального снижения. Кроме того, накануне компания SpaceX обнародовала свой первый квартальный отчет в статусе публичной компании, отчитавшись о резком росте доходов и меньше ожидаемых убытков, однако акции компании упали из-за остаточного скептицизма инвесторов относительно амбициозных обещаний руководства.