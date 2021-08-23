Bloomberg назвало дату завершення будівництва "Північного потоку-2"
Фото: стало відомо, коли добудують "Північний потік-2" (nord-stream2.com)
Агентство Bloomberg спрогнозувало терміни завершення будівництва "Північного потоку-2". Газопровід можуть добудувати 12 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deutsche Welle.
Базоване в Штральзунді управління водних шляхів і судноплавства Німеччини сповістило про роботу "Фортуни" на ділянці в 13-14 км, повідомляє Bloomberg з посиланням на морську владу Німеччини.
Проект газопроводу завершено на 99%. У Nord Stream 2 AG - компанії-операторі ініціативи - терміни закінчення робіт поки офіційно не підтвердили.
Нагадаємо, Україна, США і Німеччина обговорили загрози "Північного потоку-2".
Раніше РБК-Україна писало, що позиції Єврокомісії та Меркель щодо "Північного потоку-2" розходяться.