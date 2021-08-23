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Bloomberg назвало дату завершения строительства "Северного потока-2"

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Вашингтон, Понедельник 23 августа 2021 14:27
Bloomberg назвало дату завершения строительства "Северного потока-2" Фото: стало известно, когда достроят "Северный поток-2" (nord-stream2.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Агентство Bloomberg спрогнозировало сроки завершения строительства "Северного потока-2". Газопровод могут достроить 12 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deutsche Welle.

Базирующееся в Штральзунде управление водных путей и судоходства Германии известило о работе "Фортуны" на участке в 13-14 км, сообщает Bloomberg со ссылкой на морские власти Германии.

Проект газопровода завершен на 99%. В Nord Stream 2 AG - компании-операторе инициативы - сроки окончания работ пока официально не подтвердили.

Напомним, Украина, США и Германия обсудили угрозы "Северного потока-2".

Ранее РБК-Украина писало, что позиции Еврокомиссии и Меркель по "Северному потоку-2" расходятся.

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Северный поток-2
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