Україна, США і Німеччина обговорили загрози "Північного потоку-2"

На полях саміту Кримської платформи пройшли переговори міністрів енергетики України, США та Німеччини. Сторони обговорили загрози від реалізації проекту "Північний потік-2" та реформування української енергетики.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна , посилаючись на брифінг у прес-центрі КВЦ "Парковий" міністра енергетики України Германа Галущенка та міністра енергетики Німеччини Петера Альтмаєра.

"Окремо ми обговорили застосування Третього енергопакету (до ПП-2, - ред.), усунення монополії "Газпрому" на ринку і цілий ряд кроків, які можна зробити з точки зору реальних гарантій для України щодо збереження транзиту",- сказав Галущенко.

За словами голови Міненерго, також обговорили синхронізацію енергосистеми України з країнами ЄС.

У свою чергу, Альтмайер додав, що на переговорах обговорювалася і липнева американо-німецька угода по ПП-2. Також міністр енергетики Німеччини пообіцяв максимальну допомогу Україні у здійсненні "зеленого переходу" та інвестиції німецьких компаній у виробництво "зеленого" водню.

Відповідаючи на питання РБК-Україна про те, чи буде Україна призначати свого спецпредставника по "Північному потоку-2" за прикладом США і Німеччини, Галущенко сказав, що це питання поки предметно не обговорювалося.