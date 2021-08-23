ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Позиції Єврокомісії та Меркель щодо "Північного потоку-2" розходяться

Новость на русском →
Київ, Понеділок 23 серпня 2021 09:02
Позиції Єврокомісії та Меркель щодо "Північного потоку-2" розходяться Фото: віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Анастасія Рокитна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час візиту в Україну назвала "Північний потік-2" європейсько-російським проектом. У Єврокомісії не вважають будівництво газопроводу проектом загальноєвропейського інтересу.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Він оцінив можливість застосування до газопроводу Третього енергопакету ЄС.

"Це було пропозицією з боку Єврокомісії, що всі газопроводи, які входять на територію ЄС або виходять з неї, повинні відповідати умовам Третього енергопакету. У тому числі умов щодо недискримінаційного доступу до інфраструктури", - заявив Домбровскіс.

Разом з тим він заявив, що Єврокомісія не вважає "Північний потік-2" проектом загального європейського інтересу.

"Зараз ми будемо стежити за декларацією США і Німеччини, і як буде забезпечуватися те, щоб "Північний потік-2" не призвів до проблем для України як країни-транзитера. За цими питаннями ми будемо продовжувати стежити", - заявив він.

Нагадаємо, Меркель заявила, що "Північний потік-2" - це не російсько-німецький проект, це європейсько-російський проект.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ангела Меркель Еврокомиссия Північний потік-2
NEWS
Зеленський попросив Ердогана посприяти звільненню кримських татар з полону Росії
Зеленський попросив Ердогана посприяти звільненню кримських татар з полону Росії
DAILY
Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу