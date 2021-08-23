Позиції Єврокомісії та Меркель щодо "Північного потоку-2" розходяться
Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час візиту в Україну назвала "Північний потік-2" європейсько-російським проектом. У Єврокомісії не вважають будівництво газопроводу проектом загальноєвропейського інтересу.
Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
Він оцінив можливість застосування до газопроводу Третього енергопакету ЄС.
"Це було пропозицією з боку Єврокомісії, що всі газопроводи, які входять на територію ЄС або виходять з неї, повинні відповідати умовам Третього енергопакету. У тому числі умов щодо недискримінаційного доступу до інфраструктури", - заявив Домбровскіс.
Разом з тим він заявив, що Єврокомісія не вважає "Північний потік-2" проектом загального європейського інтересу.
"Зараз ми будемо стежити за декларацією США і Німеччини, і як буде забезпечуватися те, щоб "Північний потік-2" не призвів до проблем для України як країни-транзитера. За цими питаннями ми будемо продовжувати стежити", - заявив він.
Нагадаємо, Меркель заявила, що "Північний потік-2" - це не російсько-німецький проект, це європейсько-російський проект.