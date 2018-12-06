Bloomberg назвав головні загрози для світової економіки в наступному році

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Головною проблемою, як повідомляє видання, є торгова війна між США і Китаєм

Аналітики визначили головні ризики, які можуть негативно вплинути на світову економіку в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Головною проблемою, як повідомляє видання, є торгова війна між США і Китаєм. Якщо переговори між країнами закінчаться невдало, це може стати економічної "холодною війною".

В результаті "холодної війни", ВВП Китаю може втратити 1,5 п. п. в наступному році, якщо Вашингтон підніме існуючі тарифи в розмірі 10% на широкий перелік китайської продукції до 25%.

До ключових факторів аналітики віднесли відносини США та Ірану, а також дії країн ОПЕК і угоди держав в рамках угоди ОПЕК + за скорочення видобутку нафти. Ще одним ризиком аналітики називають Brexit - вихід Великобританії зі складу Європейського союзу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про старт переговорного процесу з торгових питань " між США і КНР.

"Переговори з Китаєм вже почалися. І якщо вони не будуть продовжені, то вони завершаться через 90 днів після нашого чудової вечері з головою КНР Сі Цзіньпіном в Аргентині", - написав він.

Раніше Трамп заявив про великий крок вперед у відносинах США і Китаю. За словами президента США, у нього дуже "сильні" відносини з китайським лідером.

Нагадаємо, Білий дім прийняв рішення про те, щоб відкласти підняття штрафних мит на китайські товари.