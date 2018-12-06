Bloomberg назвал главные угрозы для мировой экономики в следующем году

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Главной проблемой, как сообщает издание, является торговая война между США и Китаем

Аналитики определили главные риски, которые могут негативно повлиять на мировую экономику в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Главной проблемой, как сообщает издание, является торговая война между США и Китаем. Если переговоры между странами закончатся неудачно, это может стать экономической холодной войной.

В результате "холодной войны", ВВП Китая может потерять 1,5 п.п. в следующем году, если Вашингтон поднимет существующие тарифы в размере 10% на широкий перечень китайской продукции до 25%.

К ключевым факторам аналитики отнесли отношения США и Ирана, а также действия стран ОПЕК и соглашения государств в рамках соглашения ОПЕК + по сокращению добычи нефти. Еще одним риском аналитики называют Brexit - выход Великобритании из состава Европейского союза.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о старте переговорного процесса по торговым вопросам между США и КНР.

"Переговоры с Китаем уже начались. И если они не будут продлены, то они завершатся через 90 дней после нашего замечательного ужина с председателем КНР Си Цзиньпином в Аргентине", - написал он.

Ранее Трамп заявил о большом шаге вперед в отношениях США и Китая. По словам президента США, у него очень "сильные" отношения с китайским лидером.

Напомним, Белый дом принял решение о том, чтобы отложить поднятие штрафных пошлин на китайские товары.