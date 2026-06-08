Блокировка Telegram в Украине: Небытов рассказал, что надо делать

Что говорят в Нацполиции

По словам Небитова, сейчас уже действует решение СНБО о запрете использования Telegram в органах государственной власти, военных формированиях, на объектах критической инфраструктуры и в учебных заведениях.

"В то же время мы должны четко осознавать, что полное блокирование этой платформы может дать лишь временный эффект - оно позволит выиграть определенное время, однако не решит проблему системно, ведь вражеские спецслужбы быстро адаптируются к новым условиям", - сказал он.

Какую альтернативу предлагают

В Нацполиции более эффективным подходом считают введение механизмов деанонимизации пользователей.

По словам заместителя председателя Нацполиции, именно это направление может быть более действенным в противодействии деятельности вражеских спецслужб.

Возможны ли более жесткие решения

Небытов также заявил, что любой сервис должен работать в соответствии с законодательством страны, где он предоставляет услуги.

"По моему мнению, любой сервис должен работать в правовом поле той страны, где он действует. Если сервис отказывается работать в правовом поле нашего государства, то, конечно, тогда уже надо принимать более радикальные меры для защиты прав и свобод людей и принимать соответствующие решения об ответственности менеджмента телеграмма за содействие преступной деятельности", - добавил он.