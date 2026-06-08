Блокування Telegram в Україні: Нєбитов розповів, що треба робити

Повне блокування Telegram в Україні не допоможе остаточно вирішити проблему вербування громадян ворожими спецслужбами. Такий крок може дати лише тимчасовий ефект.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.
За словами Нєбитова, наразі вже діє рішення РНБО щодо заборони використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об'єктах критичної інфраструктури та у навчальних закладах.
"Водночас ми маємо чітко усвідомлювати, що повне блокування цієї платформи може дати лише тимчасовий ефект - воно дозволить виграти певний час, однак не вирішить проблему системно, адже ворожі спецслужби швидко адаптуються до нових умов", - сказав він.
У Нацполіції більш ефективним підходом вважають запровадження механізмів деанонімізації користувачів.
За словами заступника голови Нацполіції, саме цей напрямок може бути дієвішим у протидії діяльності ворожих спецслужб.
Нєбитов також заявив, що будь-який сервіс має працювати відповідно до законодавства країни, де він надає послуги.
"На мою думку, будь-який сервіс має працювати в правовому полі тієї країни, де він діє. Якщо сервіс відмовляється працювати в правовому полі нашої Держави, то, звичайно, тоді вже треба вживати більш радикальних заходів для захисту прав і свобод людей і приймати відповідні рішення щодо відповідальності менеджменту телеграму за сприяння злочинній діяльності", - додав він.
Після серії терактів та диверсій в Україні почали активніше обговорювати можливість обмеження роботи Telegram. Причина - використання месенджера російськими спецслужбами для вербування українців.
Як розповів в інтерв'ю РБК-Україна заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, 82% розкритих терактів були скоєні людьми, яких завербували через Telegram.
Раніше за обмеження роботи месенджера також висловлювалися міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та глава Офісу президента Кирило Буданов. Водночас вони не пропонували повністю блокувати платформу.
Тим часом за даними опитувань, понад 75% українців не підтримують блокування Telegram, але виступають за посилення контролю за його роботою.