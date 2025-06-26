Блокирование пути Украины в ЕС будет худшим сигналом для страны под обстрелами, - Метсола

Орбан блокирует вступление Украины в ЕС

Пророссийское руководство Венгрии ранее уже неоднократно утверждало, что не поддерживает членство Украины в ЕС. Венгерский премьер Виктор Орбан, друг российского диктатора Владимира Путина, неоднократно обещал, что приложит все усилия, чтобы не допустить этого, поскольку в противном случае его "будет мучить совесть".

Орбан постоянно придумывает новые поводы блокировать вступление Украины. Недавно он заявил, что причиной отказа Киеву во вступлении в ЕС должна стать война, которую начала Россия.

К счастью, Орбан уже изрядно стоит "поперек горла" другим лидерам членов Евросоюза. Так, президент Литвы Гитанас Науседа намекнул, что не стоит злоупотреблять правом консенсуса, а премьер Ирландии Михал Мартин отметил, что позиция Орбана по Украине "вызывает сожаление".

В Евросоюзе все сильнее звучат голоса за то, чтобы реформировать принципы голосований членов блока, когда речь идет о важных вопросах. Альтернатива - лишить права голоса Венгрию и Словакию до момента, пока там не сменится правительство.

Подробнее о том, почему Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.