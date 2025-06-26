ua en ru
Чт, 26 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Науседа о вето Венгрии на вступление Украины в ЕС: усложняет процесс принятия решений

Четверг 26 июня 2025 12:50
UA EN RU
Науседа о вето Венгрии на вступление Украины в ЕС: усложняет процесс принятия решений Фото: Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны Евросоюза могут совместно убедить Венгрию не накладывать вето на вступление Украины в ЕС, но нельзя злоупотреблять инструментом консенсуса, ведь еще это усложняет процесс принятия решений.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-брифинг.

"Мы можем сделать это вместе (убедить Венгрию не накладывать вето на вступление Украины в ЕС - ред.) Можем начать технический процесс переговоров. Я надеюсь, что Европейская комиссия имеет необходимые инструменты. Но, конечно, мы постоянно видим, как эти трудности повторяются. Однако, в конце концов, нам все же удается двигаться вперед", - отметил Науседа.

По его словам, возможно, на этот раз евросообществу также повезет. Но он подчеркнул, что ни одна страна не должна злоупотреблять инструментом консенсуса, потому еще это усложняет процесс принятия решений в ЕС.

Блокирование вступления Украины в ЕС

Руководство Венгрии ранее уже неоднократно утверждало, что не поддерживает членство Украины в ЕС. В частности премьер Виктор Орбан заявлял, что приложит все усилия, чтобы не допустить этого, поскольку в противном случае его "будет мучить совесть".

В том же числе венгерский премьер организовывал так называемые "опросы" в стране, чтобы узнать мнение венгров о вступлении Украины в ЕС.

Отдельно стоит добавить, что премьер-министр Венгрии выступает и против интеграции Украины в НАТО.

Подробнее о том, почему Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гитанас Науседа Венгрия Украина Евросоюз
Новости
Какие потери армии РФ на фронте: Генштаб ВСУ назвал новые цифры
Какие потери армии РФ на фронте: Генштаб ВСУ назвал новые цифры
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины