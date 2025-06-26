Науседа о вето Венгрии на вступление Украины в ЕС: усложняет процесс принятия решений

Страны Евросоюза могут совместно убедить Венгрию не накладывать вето на вступление Украины в ЕС, но нельзя злоупотреблять инструментом консенсуса, ведь еще это усложняет процесс принятия решений.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-брифинг.

По его словам, возможно, на этот раз евросообществу также повезет. Но он подчеркнул, что ни одна страна не должна злоупотреблять инструментом консенсуса, потому еще это усложняет процесс принятия решений в ЕС.

"Мы можем сделать это вместе (убедить Венгрию не накладывать вето на вступление Украины в ЕС - ред.) Можем начать технический процесс переговоров. Я надеюсь, что Европейская комиссия имеет необходимые инструменты. Но, конечно, мы постоянно видим, как эти трудности повторяются. Однако, в конце концов, нам все же удается двигаться вперед", - отметил Науседа.

Блокирование вступления Украины в ЕС

Руководство Венгрии ранее уже неоднократно утверждало, что не поддерживает членство Украины в ЕС. В частности премьер Виктор Орбан заявлял, что приложит все усилия, чтобы не допустить этого, поскольку в противном случае его "будет мучить совесть".

В том же числе венгерский премьер организовывал так называемые "опросы" в стране, чтобы узнать мнение венгров о вступлении Украины в ЕС.

Отдельно стоит добавить, что премьер-министр Венгрии выступает и против интеграции Украины в НАТО.

Подробнее о том, почему Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС - читайте в материале РБК-Украина.

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