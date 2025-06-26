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Блокирование Венгрией вступления Украины в ЕС "вызывает сожаление", - премьер Ирландии

Четверг 26 июня 2025 12:22
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Блокирование Венгрией вступления Украины в ЕС "вызывает сожаление", - премьер Ирландии Фото: Михал Мартин, премьер-министр Ирландии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Позиция главы венгерского правительства Виктора Орбана относительно вступления Украины в Европейский союз (ЕС) "вызывает сожаление".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Ирландии Михала Мартина, которого цитирует The Guardians.

Отвечая на вопрос о вступлении Украины в ЕС, Мартин ответил, что позиция Орбана является "глубоко, глубоко досадной" и "очень проблематичной".

По его словам, Дублин "будет делать то, что мы всегда делаем и пытаться убедить", поскольку "очень важно, чтобы этот путь к вступлению начался". Он добавил, что членство его страны в ЕС имело трансформационное влияние на Ирландию, в связи с чем он не желает становиться на пути любого, кто желает присоединиться к союзу.

Вступление Украины в ЕС

Орбан ранее уже неоднократно утверждал, что не поддерживает членство Украины в ЕС. В частности заявлял, что приложит все усилия, чтобы не допустить этого, поскольку в противном случае его "будет мучить совесть".

В том же числе венгерский премьер организовывал так называемые "опросы" в стране, чтобы узнать мнение венгров о вступлении Украины в ЕС.

Отдельно стоит добавить, что премьер-министр Венгрии выступает и против интеграции Украины в НАТО.

Подробнее о том, почему Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС - читайте в материале РБК-Украина.

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