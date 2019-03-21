Блогеру Барабошко продовжили запобіжний захід

Фото: Олександр Барабошко (РБК-Україна)

Барабошко зобов'язаний носити електронний браслет до 29 квітня

Печерський районний суд Києва продовжив ще місяць запобіжний захід блогеру Олександру Барабошко, якого арештовували в рамках розслідування "справи Варченко". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Барабошко.

До блогера наразі застосований запобіжний захід у вигляді застави в 3 млн гривень і носіння електронного браслета з неможливістю залишати Київ.

"24 березня в мене закінчуються чергові 2 місяці запобіжного заходу. Відповідно непередодні, а саме сьогодні, Печерський суд розглядав клопотання прокурорів про його продовження", - написав Барабошко.

Він зазначив, що запобіжний захід продовжено до 29 квітня.

Нагадаємо, блогера Олександра Барабошка 4 грудня 2018 року випустили з Лук'янівського СІЗО. Його заарештовували разом з політтехнологом Володимиром Петровим і ще кількома людьми, яких затримали в рамках "справи Варченко".

На початку листопада 2018 Наталія Бурейко звинуватила заступника голови департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка в домаганнях, після яких пішли повідомлення з погрозами розправи. Дівчина подала в прокуратуру заяву про погрози і переслідування з боку чиновника.

У свою чергу Варченко заявив про те, що разом з сім'єю "зазнав жахливої інформаційної атаки". Він запевнив, що не знайомий з Бурейко, а причиною інциденту поліцейський назвав атаку на його дружину Ольгу Варченко - заступника голови ДБР.

Сама Бурейко пізніше заявила про те, що стала "жертвою цинічної провокації" і попросила вибачення у сім'ї Варченко.