Київський суд продовжив заставу блогеру Барабошку

Фото: Олександр Барабошко (РБК-Україна)

Заставу для Барабошка в сумі 3 млн гривень продовжили на 2 місяці

Блогеру Олександру Барабошку, якого арештовували в рамках розслідування "справи Варченко", продовжили заставу на 3 млн гривень. Про це Барабошко повідомив кореспонденту РБК-Україна.

Рішення ухвалив Печерський районний суд Києва у четвер, 24 січня. Строк застави суд продовжив на два місяці - до 24 березня 2019.

"Сьогодні був черговий суд, у результаті якого мені продовжили ще на 2 місяці заставу в 3 млн грн і носіння електронного браслета з неможливістю залишати Київ", - сказав Барабошко.

Як повідомив адвокат блогера Андрій Смирнов, він просив суд відхилити клопотання прокурора як не передбачене Кримінальним процесуальним кодексом. Однак, суд відмовив адвокату у клопотанні.

Нагадаємо, блогера Олександра Барабошка 4 грудня 2018 року випустили з Лук'янівського СІЗО. Його заарештовували разом з політтехнологом Володимиром Петровим і ще кількома людьми затримали в рамках "справи Варченко".

На початку листопада 2018 Наталія Бурейко звинуватила заступника голови департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка в домаганнях, після яких пішли повідомлення з погрозами розправи. Дівчина подала в прокуратуру заяву про погрози і переслідування з боку чиновника.

У свою чергу Варченко заявив про те, що разом з сім'єю "зазнав жахливої інформаційної атаки". Він запевнив, що не знайомий з Бурейко, а причиною інциденту поліцейський назвав атаку на його дружину Ольгу Варченко - заступника голови ДБР.

Сама Бурейко пізніше заявила про те, що стала "жертвою цинічної провокації" і попросила вибачення у сім'ї Варченко.