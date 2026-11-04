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Около 60% избирателей США не одобряют работу Трампа, - опрос CNN

01:09 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Около 60% избирателей США не одобряют работу Трампа, - опрос CNN Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Около 60% американцев, проголосовавших на промежуточных выборах 3 ноября, не одобряют работу Трампа. Приблизительно три четверти избирателей недовольны происходящим в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предварительные результаты опроса CNN Voter Poll.

Приблизительно три четверти проголосовавших американцев оценивают ситуацию в стране негативно. Почти 4 из 10 опрошенных говорят, что ощущают злобу.

По предварительным данным, за этим недовольством стоят два фактора: негативное отношение к Трампу и экономическая ситуация. Как это скажется на результатах, неизвестно, в частности в традиционно республиканских штатах, где неожиданно обострилась борьба за места в Сенате.

Работу президента не одобряют около 6 из 10 избирателей, и примерно половина из них высказывается категорически. Недовольство заметно даже среди поклонников: примерно каждый пятый, кто голосовал за Трампа в 2024 году, теперь негативно оценивает его работу.

Часть американцев, которым инфляция осложнила жизнь, почти не изменилась по сравнению с 2024 годом. Однако на этот раз многие считают ответственным именно Трампа.

Около двух третей избирателей убеждены, что президент усугубил экономическую ситуацию в стране. Большинство из них связывают рост цен именно с его политикой, а не с обстоятельствами, на которые он не мог повлиять.

CNN Voter Poll пришел на смену классическим экзитполам. Он объединяет опрос на участках в день выборов с десятками тысяч интервью, проведённых по всей стране в предыдущие недели.

В то же время, это лишь опрос с погрешностью, поэтому его результаты следует воспринимать как оценку. Особенно это касается первых данных, еще не скорректированных с учетом окончательных результатов выборов.

Промежуточные выборы в Конгресс США прошли 3 ноября. Американцы выбирали всех 435 членов Палаты представителей, а также 35 из 100 сенаторов.

От результатов зависит, кто будет контролировать Конгресс. Чтобы получить большинство в Палате представителей, партии нужно не менее 218 мест. В Сенате демократам понадобится 51 голос, республиканцам хватит 50, ведь при равном распределении решающий голос имеет вице-президент.

Аналитики прогнозируют упорную борьбу за обе палаты. По оценке NYT, у демократов есть лучшие шансы вернуть себе Палату представителей, а вот за Сенат борьба будет сложнее.

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