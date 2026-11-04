Близько 60% виборців США не схвалюють роботу Трампа, - опитування CNN

Близько 60% американців, які проголосували на проміжних виборах 3 листопада, не схвалюють роботу Трампа. Приблизно три чверті виборців невдоволені тим, що відбувається в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на попередні результати опитування CNN Voter Poll .

Приблизно три чверті американців, які проголосували, оцінюють ситуацію в країні негативно. Майже 4 з 10 опитаних кажуть, що відчувають злість.

За попередніми даними, за цим невдоволенням стоять два чинники: негативне ставлення до Трампа та економічна ситуація. Як це позначиться на результатах, ще невідомо, зокрема в традиційно республіканських штатах, де несподівано загострилась боротьба за місця в Сенаті.

Роботу президента не схвалюють близько 6 з 10 виборців, і приблизно половина з них висловлюється категорично. Невдоволення помітне навіть серед прихильників: приблизно кожен п'ятий, хто голосував за Трампа у 2024 році, тепер негативно оцінює його роботу.

Частка американців, яким інфляція ускладнила життя, майже не змінилася порівняно з 2024 роком. Проте цього разу багато хто вважає відповідальним саме Трампа.

Близько двох третин виборців переконані, що президент погіршив економічну ситуацію в країні. Більшість з них пов'язує зростання цін саме з його політикою, а не з обставинами, на які він не міг вплинути.

CNN Voter Poll прийшов на заміну класичним екзитполам. Він поєднує опитування на дільницях у день виборів з десятками тисяч інтерв'ю, проведених по всій країні в попередні тижні.

Водночас це лише опитування з похибкою, тому його результати варто сприймати як оцінку. Особливо це стосується перших даних, які ще не скоригували з урахуванням остаточних результатів виборів.