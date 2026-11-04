Близько 60% виборців США не схвалюють роботу Трампа, - опитування CNN
Близько 60% американців, які проголосували на проміжних виборах 3 листопада, не схвалюють роботу Трампа. Приблизно три чверті виборців невдоволені тим, що відбувається в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на попередні результати опитування CNN Voter Poll.
Приблизно три чверті американців, які проголосували, оцінюють ситуацію в країні негативно. Майже 4 з 10 опитаних кажуть, що відчувають злість.
За попередніми даними, за цим невдоволенням стоять два чинники: негативне ставлення до Трампа та економічна ситуація. Як це позначиться на результатах, ще невідомо, зокрема в традиційно республіканських штатах, де несподівано загострилась боротьба за місця в Сенаті.
Роботу президента не схвалюють близько 6 з 10 виборців, і приблизно половина з них висловлюється категорично. Невдоволення помітне навіть серед прихильників: приблизно кожен п'ятий, хто голосував за Трампа у 2024 році, тепер негативно оцінює його роботу.
Частка американців, яким інфляція ускладнила життя, майже не змінилася порівняно з 2024 роком. Проте цього разу багато хто вважає відповідальним саме Трампа.
Близько двох третин виборців переконані, що президент погіршив економічну ситуацію в країні. Більшість з них пов'язує зростання цін саме з його політикою, а не з обставинами, на які він не міг вплинути.
CNN Voter Poll прийшов на заміну класичним екзитполам. Він поєднує опитування на дільницях у день виборів з десятками тисяч інтерв'ю, проведених по всій країні в попередні тижні.
Водночас це лише опитування з похибкою, тому його результати варто сприймати як оцінку. Особливо це стосується перших даних, які ще не скоригували з урахуванням остаточних результатів виборів.
Проміжні вибори до Конгресу США відбулися 3 листопада. Американці обирали всіх 435 членів Палати представників, а також 35 зі 100 сенаторів.
Від результатів залежить, хто контролюватиме Конгрес. Щоб отримати більшість у Палаті представників, партії потрібно щонайменше 218 місць. У Сенаті демократам знадобиться 51 голос, республіканцям вистачить 50, адже за рівного розподілу вирішальний голос має віцепрезидент.
Аналітики прогнозують запеклу боротьбу за обидві палати. За оцінкою NYT, демократи мають кращі шанси повернути собі Палату представників, а от за Сенат боротьба буде складнішою.
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