В США открылись участки на выборах в Конгресс: когда ждать первые результаты

В Соединенных Штатах Америки открылись первые избирательные участки на промежуточных выборах в Конгресс. Американцы выбирают все 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как проходит голосование

Первые участки открылись в Вермонте в 5:00 по восточному времени (в 12:00 по Киеву). Далее голосование стартовало в других штатах, а последние участки откроются на Аляске и Вашингтоне в 11:00 по восточному времени, а на Гавайях - в полдень.

Первые участки закроются в 18:00 по восточному времени (1:00 4 ноября по Киеву). Тогда ожидаются первые результаты.

По состоянию на начало дня более 57 млн американцев уже проголосовали досрочно или по почте.

Кроме Конгресса, 3 ноября также выбирают губернаторов в 36 штатах.

Почему эти выборы важны

По итогам голосования определится контроль над Конгрессом США. Для большинства в Палате представителей партии нужно получить не менее 218 мест, а в Сенате - 51 голос для демократов или 50 для республиканцев, поскольку вице-президент может отдать решающий голос в случае ничьей.

Аналитики ожидают напряженной борьбы за обе палаты. NYT отмечает, что демократы имеют лучшие позиции для возвращения контроля над Палатой представителей, в то время как борьба за Сенат остается более сложной.