ua en ru
Вт, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В США открылись участки на выборах в Конгресс: когда ждать первые результаты

13:42 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Кучерявец
В США открылись участки на выборах в Конгресс: когда ждать первые результаты Фото: В США стартовали промежуточные выборы в Конгресс США (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

В Соединенных Штатах Америки открылись первые избирательные участки на промежуточных выборах в Конгресс. Американцы выбирают все 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как проходит голосование

Первые участки открылись в Вермонте в 5:00 по восточному времени (в 12:00 по Киеву). Далее голосование стартовало в других штатах, а последние участки откроются на Аляске и Вашингтоне в 11:00 по восточному времени, а на Гавайях - в полдень.

Первые участки закроются в 18:00 по восточному времени (1:00 4 ноября по Киеву). Тогда ожидаются первые результаты.

По состоянию на начало дня более 57 млн американцев уже проголосовали досрочно или по почте.

Кроме Конгресса, 3 ноября также выбирают губернаторов в 36 штатах.

Почему эти выборы важны

По итогам голосования определится контроль над Конгрессом США. Для большинства в Палате представителей партии нужно получить не менее 218 мест, а в Сенате - 51 голос для демократов или 50 для республиканцев, поскольку вице-президент может отдать решающий голос в случае ничьей.

Аналитики ожидают напряженной борьбы за обе палаты. NYT отмечает, что демократы имеют лучшие позиции для возвращения контроля над Палатой представителей, в то время как борьба за Сенат остается более сложной.

Читайте также: Экзамен для Трампа и риски для Украины. Как выборы в Конгресс изменят баланс сил в США

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Выборы в США Конгресс США Демократическая партия США Республиканская партия США
Новости
РФ ударила по энергетике 9 областей, три ТЭС остановили генерацию
РФ ударила по энергетике 9 областей, три ТЭС остановили генерацию
Аналитика
Будут ли роботы наступать: производитель НРК об экспорте, локализации и задачах на фронте
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Будут ли роботы наступать: производитель НРК об экспорте, локализации и задачах на фронте