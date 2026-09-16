Граждане США перед выборами делают ставку на демократов, - опрос NYT

Фото: Избирательная комиссия в США в 2024 году (Getty Images)

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Даже некоторые республиканцы уже не верят в успешную экономику президента США Дональда Трампа. А демократы перед промежуточными выборами в ноябре получили преимущество по важнейшим вопросам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос, проведенный The New York Times.

Демократы опережают республиканцев Как показал опрос New York Times/Siena, за полтора месяца до промежуточных выборов в Конгресс США Демократическая партия получила ощутимое преимущество. Причиной является падение доверия избирателей к Трампу из-за: экономических проблем,

роста стоимости жизни Главные результаты опроса: среди зарегистрированных избирателей 51% готовы поддержать кандидатов-демократов против 43% за республиканцев;

против 43% за республиканцев; общее одобрение деятельности президента остается на низком уровне - 38%;

71% избирателей недовольны тем, как Трамп преодолевает рост стоимости жизни. Также демократы опережают республиканцев в темах, которые обеспечили Трампу победу в 2024 году: экономике (51% против 45%),

иммиграции (52% против 45%). Ранее РБК-Украина писало, что рейтинг одобрения Трампа немного вырос после падения до рекордно низкого уровня. В то же время позиции его Республиканской партии накануне промежуточных выборов в Конгресс ухудшились, говорят результаты опроса опроса Reuters/Ipsos.