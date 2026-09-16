Граждане США перед выборами делают ставку на демократов, - опрос NYT
Даже некоторые республиканцы уже не верят в успешную экономику президента США Дональда Трампа. А демократы перед промежуточными выборами в ноябре получили преимущество по важнейшим вопросам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос, проведенный The New York Times.
Демократы опережают республиканцев
Как показал опрос New York Times/Siena, за полтора месяца до промежуточных выборов в Конгресс США Демократическая партия получила ощутимое преимущество.
Причиной является падение доверия избирателей к Трампу из-за:
- экономических проблем,
- роста стоимости жизни
Главные результаты опроса:
- среди зарегистрированных избирателей 51% готовы поддержать кандидатов-демократов против 43% за республиканцев;
- общее одобрение деятельности президента остается на низком уровне - 38%;
- 71% избирателей недовольны тем, как Трамп преодолевает рост стоимости жизни.
Также демократы опережают республиканцев в темах, которые обеспечили Трампу победу в 2024 году:
- экономике (51% против 45%),
- иммиграции (52% против 45%).
Ранее РБК-Украина писало, что рейтинг одобрения Трампа немного вырос после падения до рекордно низкого уровня. В то же время позиции его Республиканской партии накануне промежуточных выборов в Конгресс ухудшились, говорят результаты опроса опроса Reuters/Ipsos.
Кроме того, рейтинг Дональда Трампа в начале сентября составил 33%. Результаты опроса свидетельствуют о росте недовольства избирателей его экономической политикой, а также стоимостью жизни.