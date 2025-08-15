ua en ru
Южная Корея готовится прекратить военные действия на границе с КНДР: что заявили

Пятница 15 августа 2025 09:52
Южная Корея готовится прекратить военные действия на границе с КНДР: что заявили Фото: Южная Корея готовится прекратить военные действия на границе с КНДР (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Южной Корее заявили о намерении возобновить соглашение, которое приостановит военные действия на границе с Северной Кореей. Договор подписали в 2018 году, но разорвали из-за напряженных отношений между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Южной Кореи Ли Чжэ Мэна, которое приводит Reuters.

Во время речи по случаю 80-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства президент Ли объявил о планах по восстановлению так называемого Комплексного военного соглашения от 19 сентября.

Документ, подписанный во время межкорейского саммита 2018 года, был приостановлен из-за роста напряженности. В июне 2024 года его полностью отменил тогдашний президент Юн Сок Йоль после того, как Пхеньян в ноябре 2023 года отправил через границу сотни воздушных шариков с мусором.

"Всем известно, что длительная вражда не приносит пользы людям ни в одной из двух Корей", - сказал Ли во время своей речи в Сеуле.

Он подчеркнул, что его правительство уже предприняло ряд шагов для снижения напряженности - от прекращения запуска воздушных шариков с пропагандистскими листовками до остановки громкоговорящих трансляций вдоль демилитаризованной зоны.

"Чтобы избежать случайных столкновений и восстановить доверие, мы будем принимать проактивные и постепенные меры для восстановления Военного соглашения от 19 сентября", - заявил Ли, не уточнив сроков.

Южнокорейский лидер выразил надежду, что Северная Корея ответит на его инициативу взаимностью.

В то же время эксперты считают, что Пхеньян может проигнорировать или даже осудить это предложение, учитывая предыдущий опыт и скептицизм к усилиям Сеула.

Ожидается, что в этом месяце Ли встретится с президентом США Дональдом Трампом, а также 23 августа посетит Японию для переговоров с премьером Шигеру Ишибой.

Что известно о конфликте между странами

Конфликт между Южной Кореей и Северной Кореей длится с середины XX века и имеет корни в событиях после Второй мировой войны.

В 1945 году Корею, которая была под японской оккупацией, разделили по 38-й параллели: на севере установился коммунистический режим под влиянием СССР, а на юге - проамериканское правительство.

Это противостояние привело к Корейской войне 1950-1953 годов, которая закончилась перемирием, но не мирным договором. С тех пор страны официально находятся в состоянии войны.

Хотя периодически происходили попытки наладить диалог, существенного сближения так и не произошло. Наибольшими преградами остаются ядерная программа КНДР, совместные военные учения Южной Кореи и США, а также глубокие идеологические противоречия.

В июне 2024 года КНДР отправила воздушные шары с мусором в Южную Корею.

А в апреле 2025 года северокорейские военные нарушили границу Южной Кореи, и тогда был открыт предупредительный огонь.

КНДР Южная Корея
