Северная Корея во второй раз отправила шары с мусором на Юг, - AP

КНДР снова отправила новые воздушные шары с мусором в Южную Корею. Таким образом Пхеньян продолжил начатую в начале этой недели кампанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).

По сообщению южнокорейских военных, воздушные шары с "грязью" снова перелетели через границу в субботу, 1 июня, и попали в несколько провинций, в частности в некоторые районы Сеула.

Около 90 воздушных шаров, содержащих окурки, бумагу и пластиковые пакеты, были отправлены Северной Кореей. Людей попросили не касаться шариков и сообщать о них военным или полиции.

Фото: South Today (x.com/SouthToday5)

Ранее на этой неделе КНДР отправила около 260 воздушных шаров, которые заметили в разных районах Юга. Пхеньян заявил, что шары были отправлены в ответ на кампанию, организованную южнокорейскими активистами и северокорейскими перебежчиками, которые запускали воздушные шары с антисеверокорейскими листовками и другими предметами.

Фото: South Today (x.com/SouthToday5)

Ким Ё Чон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, подтвердила, что воздушные шары были отправлены в ответ на кампанию активистов.

Южнокорейские военные заявили, что не планируют сбивать воздушные шары, предостерегая от эскалации напряженности вблизи границы, где напряженность между двумя странами возросла.

"(Мы) решили, что лучше всего позволить шарам упасть и безопасно вернуть их", - сказал представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.