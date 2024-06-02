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Северная Корея во второй раз отправила шары с мусором на Юг, - AP

Южная Корея, Воскресенье 02 июня 2024 06:03
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Северная Корея во второй раз отправила шары с мусором на Юг, - AP Фото: северокорейский лидер Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

КНДР снова отправила новые воздушные шары с мусором в Южную Корею. Таким образом Пхеньян продолжил начатую в начале этой недели кампанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).

По сообщению южнокорейских военных, воздушные шары с "грязью" снова перелетели через границу в субботу, 1 июня, и попали в несколько провинций, в частности в некоторые районы Сеула.

Около 90 воздушных шаров, содержащих окурки, бумагу и пластиковые пакеты, были отправлены Северной Кореей. Людей попросили не касаться шариков и сообщать о них военным или полиции.

Северная Корея во второй раз отправила шары с мусором на Юг, - AP

Фото: South Today (x.com/SouthToday5)

Ранее на этой неделе КНДР отправила около 260 воздушных шаров, которые заметили в разных районах Юга. Пхеньян заявил, что шары были отправлены в ответ на кампанию, организованную южнокорейскими активистами и северокорейскими перебежчиками, которые запускали воздушные шары с антисеверокорейскими листовками и другими предметами.

Северная Корея во второй раз отправила шары с мусором на Юг, - AP

Фото: South Today (x.com/SouthToday5)

Ким Ё Чон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, подтвердила, что воздушные шары были отправлены в ответ на кампанию активистов.

Южнокорейские военные заявили, что не планируют сбивать воздушные шары, предостерегая от эскалации напряженности вблизи границы, где напряженность между двумя странами возросла.

"(Мы) решили, что лучше всего позволить шарам упасть и безопасно вернуть их", - сказал представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Противостояние КНДР и Запада

Напомним, 30 мая Северная Корея выпустила по меньшей мере 10 баллистических ракет малой дальности у восточного побережья.

На днях во время чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония вместе ссорились с Китаем и Россией.

В октябре по данным американских СМИ, Россия и Северная Корея могут готовить масштабную военную провокацию незадолго до начала президентских выборов в США.

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