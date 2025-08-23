ua en ru
КНДР пожаловалась на обстрел ее солдат на границе с Южной Кореей

Суббота 23 августа 2025 11:21
КНДР пожаловалась на обстрел ее солдат на границе с Южной Кореей Фото: КНДР обвинила Сеул в обстреле военных (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

КНДР обвинила Южную Корею в провокации на границе. Речь идет об инциденте, когда северокорейские солдаты нарушили общую границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Bloomberg.

Северокорейские военные заявили, что армия Южной Кореи на этой неделе произвела более 10 выстрелов из пулемета по солдатам КНДР. Военные якобы строили барьер, предназначенный для постоянного блокирования границы.

"Недавний инцидент, приуроченный к проведению масштабных совместных военных учений в регионе Республики Корея, нельзя толковать иначе как преднамеренную и целенаправленную провокацию, направленную на военный конфликт", - заявил генерал КНДР Ко Чен Чхоль.

Северокорейский генерал имел в виду учения Южной Кореи и США, которые критикует Пхеньян.

В свою очередь Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи объяснил, что 19 августа войска осуществили предупредительные выстрелы по бойцам КНДР. В Сеуле отметили, что северокорейские солдаты ненадолго пересекли линию границы, а затем отступили.

Отметим, уже не впервые военные КНДР нарушают границу с Южной Кореей. Последний раз это произошло в апреле этого года.

Напомним, в Южной Корее заявили о намерении возобновить соглашение, которое приостановит военные действия на границе с Северной Кореей. Однако эксперты считают, что Пхеньян может проигнорировать или даже осудить это предложение.

