В Харькове раздались взрывы, в районе города фиксировались вражеские беспилотники
В районе города Харьков раздались взрывы после полуночи, 5 августа. До этого фиксировалось движение ударных беспилотников российских оккупантов возле населенного пункта.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків" и Telegram руководителя Харьковского гарнизона ВСУ бригадного генерала юстиции Сергея "Марселя" Мельника.
Серия взрывов в Харькове была слышна около 00:06.
За несколько минут до этого стало известно, что над городом замечены дроны противника.
"Вражеские БПЛА в районе города Харьков. Не покидайте укрытия", - рассказал генерал.
Военный также призвал местных жителей соблюдать правила информ-тишины.
"Напоминаю, что снимать работу наших защитников небу запрещено!" - подчеркнул он.
Ночная атака "Шахедов"
Ранее сообщалось, что поздно вечером в воскресенье российские оккупанты запустили для очередной воздушной атаки по Украине ударные беспилотники. Вражеские БПЛА заходили в воздушное пространство Украины как с севера, так и с юга.
Так, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Добавим, что в командовании Воздушных сил ВСУ сообщали о частом маневрировании вражеских целей.
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