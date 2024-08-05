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В Харькове раздались взрывы, в районе города фиксировались вражеские беспилотники

Харьков, Понедельник 05 августа 2024 00:15
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В Харькове раздались взрывы, в районе города фиксировались вражеские беспилотники Фото: в Харькове были слышны взрывы во время атаки "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Харьков раздались взрывы после полуночи, 5 августа. До этого фиксировалось движение ударных беспилотников российских оккупантов возле населенного пункта.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків" и Telegram руководителя Харьковского гарнизона ВСУ бригадного генерала юстиции Сергея "Марселя" Мельника.

Серия взрывов в Харькове была слышна около 00:06.

За несколько минут до этого стало известно, что над городом замечены дроны противника.

"Вражеские БПЛА в районе города Харьков. Не покидайте укрытия", - рассказал генерал.

Военный также призвал местных жителей соблюдать правила информ-тишины.

"Напоминаю, что снимать работу наших защитников небу запрещено!" - подчеркнул он.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что поздно вечером в воскресенье российские оккупанты запустили для очередной воздушной атаки по Украине ударные беспилотники. Вражеские БПЛА заходили в воздушное пространство Украины как с севера, так и с юга.

Так, в ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Добавим, что в командовании Воздушных сил ВСУ сообщали о частом маневрировании вражеских целей.

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Харьков Взрывы Атака дронов
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