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Украина нуждается в большем количестве F-16 для укрепления ПВО и боевых миссий, - ISW

Понедельник 05 августа 2024 03:42
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Украина нуждается в большем количестве F-16 для укрепления ПВО и боевых миссий, - ISW Фото: ВСУ нуждаются в большjм количестве F-16 для атак и эффективной защиты (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Воздушные силы ВСУ нуждаются в гораздо большом количестве истребителей F-16 для расширения и укрепления системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете напомнили, что 4 августа официальный Киев заявил о получении Украиной первой партии истребителей F-16.

Впрочем, говорится в отчете, полученного количества недостаточно для достижения ощутимого результата в защите страны от воздушных атак либо эффективного участия в боевых миссиях.

По мнению аналитиков, Украине понадобится гораздо большее количество F-16, чтобы интегрировать самолеты и расширить "зонтик" противовоздушной обороны.

"Кроме того, для более безопасного использования F-16 и устранения риска их поражения врагом, Воздушным силам нужно регулярно уничтожать системы противовоздушной обороны в российском тылу и на временно оккупированных территориях Украины с помощью предоставленного Западом дальнобойного оружия", - говорится в отчете ISW.

Истребители F-16 в Украине

Весной 2023 года была создана авиационная коалиция по предоставлению Украине самолетов F-16. Ее возглавили Нидерланды, Дания и ряд других стран-партнеров.

В воскресенье, 4 августа, президент Владимир Зеленский продемонстрировал первые полученные Украиной истребители. На них установили самое современное оборудование.

По данным издания The Economist, что Украина получит 79 самолетов F-16. Из них 20 прибудут до конца этого года, остальные - партиями в течение 2025 года.

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