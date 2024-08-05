Оккупанты продвигаются в Украине на трех направлениях: карты ISW

На фронте в Украине фиксируется продвижение российских оккупантов восточнее Покровска, западнее Донецка и в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 5 августа отчет Института изучения войны ( ISW ) .

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Позиционные бои продолжались 4 августа на севере Харьковской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Украинские и российские источники сообщали о продолжении боевых действий вблизи Глубокого и Липцев, Волчанска и Тихого.

Некоторые российские "военкоры" утверждали, что ВСУ будто бы перебрасывают дополнительные резервы на север Харьковской области и проводят ограниченные ротации возле Глубокого и Волчанска.

В Харьковской группировке войск ВСУ 4 августа сообщили, что российское военное командование передало ответственность за позиции на севере Волчанска от подразделений 4-й "добровольческой десантно-штурмовой бригады" к подразделениям 153-го танкового полка (Московский военный округ).

Операция №2 - Луганская область

Российские оккупанты 4 августа продолжали ограниченные наступательные операции на линии Купянск - Сватово - Кременная, но без никакого подтвержденного продвижения.

В Генштабе ВСУ сообщили о неудачных наземных атаках россиян вблизи Синьковки, Берестового, Кругляковки, Петропавловки, Колесниковки, Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки, Макеевки, Невского и Тернов.

Российский "военкор" заявлял, что путинские войска продолжают наступление в центре Макеевки.

Операция №3 - Донецкая область

Российские захватчики продолжали наступательные действия на Северском направлении в районе Верхнекаменского, возле Ивано-Дарьевки, Выемки, Спорного и Переездного 3 и 4 августа.

Сообщается, что российские подразделения приближаются к восточной окраине Верхнекаменского.

Оккупанты продолжали наступление в районе Часового Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российские источники продолжали обсуждать российские боевые действия в Октябрьском микрорайоне (восточная окраина Часового Яра), и утверждали, что те якобы зачищают только что захваченные позиции в этом районе.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись около Калиновки, и что якобы захватили украинский опорный пункт на ключевой высоте к юго-востоку от Часового Яра вблизи Клещиевки, хотя в ISW не нашли подтверждения.

Российские захватчики продолжали наступательные действия под Калиновкой, вблизи Васюковки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки, а также около Ступочек 3 и 4 августа.

Сообщается, что российские оккупанты продвинулись юго-восточнее Торецка, но 4 августа не было никаких подтвержденных изменений линии фронта в этом районе.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись на километр к западу от Железного и вышли на административные границы села Торецк, хотя в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

3 и 4 августа российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Торецка, Северного, Железного, Нью-Йорка и Пантелеймоновки.

Войска РФ недавно продвинулись к востоку от Покровска и, как сообщается, добились новых успехов в этом районе 4 августа.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 августа, показывают, что оккупанты продвинулись дальше в пределах Веселого и захватили большую часть населенного пункта.

В Минобороны РФ 4 августа заявили, что российские подразделения захватили Новоселовку Первую, однако эксперты ISW оценивают, что россияне оккупировали населенный пункт по состоянию на 29 июля.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись до километра в глубину и 2,35 километра в ширину к западу от Новоселовки Первой в направлении Межового, и продвинулись дальше в пределах Ивановки.

Российский "военкор" заявлял, что путинские войска вышли на северо-восточную окраину н.п. Желанное, и близко к северо-западной окраине села.

Российские захватчики продолжали наступательные действия в районе Воздвиженки, возле Калинового, Новоалександровки, Гродовки, Веселого, Свиридоновки, Тимофеевки, Лысичного, Ивановки, в районе Новогродовки, Новоселовки Первая, Желанного, Сергеевка, Межевого, Скучного, Яснобродовки, Карловки 3 и 4 августа.

Спикер украинской бригады, действующей на Покровском направлении, заявил, что оккупанты редко ведут механизированные штурмы в этом районе, и с июня полагаются на тяжелую тактику пехоты.

Войска РФ недавно продвинулись к западу от Донецка и продолжили наступательные операции к западу и юго-западу от этого города 4 августа.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 августа, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись дальше в пределах северной Красногоровки и в пределах юго-восточной Константиновки.

Российские "военкоры" 3 и 4 августа утверждали, что войска РФ продвинулись дальше на северо-западную окраину Красногоровки, и усилили наступление на Константиновку после значительной российской артиллерийской подготовки в этом районе.

3 и 4 августа оккупанты продолжали наступательные операции в районе Красногоровки и Георгиевки, Константиновки, Парасковеевки и Водяного.

Российские захватчики недавно продвинулись в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей к югу от Великой Новоселки и продлили наземные атаки в этом районе 4 августа.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 августа, показывают, что оккупанты продвинулись к северу от Урожайного во время механизированного штурма размером примерно во взвод в неустановленную дату.

Также российские захватчики 4 августа продолжили наступательные действия в направлении Раздольного.

"Южная ось"

Войска РФ продолжили наземные атаки на западе Запорожской области 3 августа, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Российские оккупанты атаковали вблизи Работино, около Новоданиловки и Малой Токмачки 3 и 4 августа.

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземных атаках РФ на Херсонском направлении 4 августа.

В Минобороны РФ утверждали, что российские войска якобы сохраняют контроль над островами в дельте реки Днепр.

Также в оборонном ведомстве страны-агрессора заявляли, что сильный огонь украинской артиллерии и удары беспилотников мешают российским военным доставлять продовольствие на передовые позиции в Херсонском направлении обычными способами транспортировки, поэтому войска РФ используют для доставки поставок на передовые позиции тяжелые грузовые квадрокоптеры.

Спутниковые снимки указывают на то, что ВСУ, вероятно, повредили одну пусковую установку С-400 и уничтожили другую пусковую установку С-400 вблизи оккупированного Куш-Кая в Крыму во время ракетного удара 2 августа.

Крымский Telegram-канал писал, что украинские удары 2 августа по подводной лодке класса "Кило" российского Черноморского флота в порту Севастополя не потопили подлодку.

Коммерчески доступные спутниковые изображения Planet Labs PBC, сделанные 2 августа, свидетельствуют о том, что ВСУ повредили подлодку, но в ISW еще не могут независимо проверить сообщение или об уничтожении, или о степени причиненного повреждения у субмарины.

Представитель ВМС ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук 4 августа сообщил, что российские силы фактически больше не используют 2 из 5 российских военных аэродромов в оккупированном Крыму после недавних украинских ударов по полуострову.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что в Генеральном штабе ВСУ в вечерней своде 4 августа об оперативной обстановке говорилось, что в течение суток на фронте произошло 103 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что наиболее активно российские оккупанты наступали в Донецкой области на Покровском, Краматорском и Торецком направлениях.