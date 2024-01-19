Правительство выделило рекордные 17,5 млрд гривен на строительство оборонительных сооружений

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля .

"Продолжаем постоянно усиливать нашу обороноспособность. Сегодня выделяем рекордную сумму на обустройство оборонительных рубежей", - говорится в заявлении.

По его словам, речь идет о 17,5 млрд гривен, которые направят на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений.

"Средства выделяем профильным ведомствам и областным государственным администрациям", - добавил Шмыгаль.

Усиление обороны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ранее проводил ряд важных совещаний в Запорожье. В частности, обсудил вопрос укрепления приграничных территорий.

Он обсудил вопрос укрепления на всех основных направлениях, где нужно усилиться, ускориться со строительством сооружений. По его словам, это касается отдельных направлений в Донецкой, Харьковской областях, а также Харьковская, Сумская, Черниговская, Киевская и Ровенская области. Еще он упомянул Херсонскую область и Волынь.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство приняло решение усилить оборону в Днепропетровской области.

А уже в начале декабря правительство выделило средства для укрепления обороны Запорожской области.