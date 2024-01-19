ua en ru
Пт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Правительство выделило рекордные 17,5 млрд гривен на строительство оборонительных сооружений

Украина, Пятница 19 января 2024 17:25
UA EN RU
Правительство выделило рекордные 17,5 млрд гривен на строительство оборонительных сооружений Архивное фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Украины сегодня, 19 января, выделило рекордную сумму денег на обустройство оборонительных рубежей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Продолжаем постоянно усиливать нашу обороноспособность. Сегодня выделяем рекордную сумму на обустройство оборонительных рубежей", - говорится в заявлении.

По его словам, речь идет о 17,5 млрд гривен, которые направят на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений.

"Средства выделяем профильным ведомствам и областным государственным администрациям", - добавил Шмыгаль.

Усиление обороны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ранее проводил ряд важных совещаний в Запорожье. В частности, обсудил вопрос укрепления приграничных территорий.

Он обсудил вопрос укрепления на всех основных направлениях, где нужно усилиться, ускориться со строительством сооружений. По его словам, это касается отдельных направлений в Донецкой, Харьковской областях, а также Харьковская, Сумская, Черниговская, Киевская и Ровенская области. Еще он упомянул Херсонскую область и Волынь.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство приняло решение усилить оборону в Днепропетровской области.

А уже в начале декабря правительство выделило средства для укрепления обороны Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Атака на нефтебазу и завод в России. В ГУР объяснили, какой ущерб нанесли оккупантам
Атака на нефтебазу и завод в России. В ГУР объяснили, какой ущерб нанесли оккупантам
DAILY
Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск