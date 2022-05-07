ЗСУ звільнили ще одне село під Харковом, - Генштаб

Збройні сили України продовжують наступ у Харківській області. Українські військові встановили контроль над ще одним населеним пунктом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Також зазначимо, що село знаходиться за 17 кілометрів від міста Харків.

Додамо, що село знаходиться на берегах річки Харків.

Повідомляється, що в результаті наступу ЗСУ окупанти втратили контроль над населеним пунктом Циркуни.

Нагадаємо, що вчора, 6 травня, ЗСУ звільнили кілька населених пунктів Харківської області.

Також ми писали, що українські військові під контроль повернули чотири села на околицях Харкова.

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