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ЗСУ звільнили ще одне село під Харковом, - Генштаб

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Харківська область , Субота 07 травня 2022 18:36
ЗСУ звільнили ще одне село під Харковом, - Генштаб Українські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Збройні сили України продовжують наступ у Харківській області. Українські військові встановили контроль над ще одним населеним пунктом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Повідомляється, що в результаті наступу ЗСУ окупанти втратили контроль над населеним пунктом Циркуни.

Додамо, що село знаходиться на берегах річки Харків.

Також зазначимо, що село знаходиться за 17 кілометрів від міста Харків.

ЗСУ звільнили ще одне село під Харковом, - Генштаб

Нагадаємо, що вчора, 6 травня, ЗСУ звільнили кілька населених пунктів Харківської області.

Також ми писали, що українські військові під контроль повернули чотири села на околицях Харкова.

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