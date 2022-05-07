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Війська РФ підірвали три автомобільні мости в Харківській області, - Генштаб

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Харків, Субота 07 травня 2022 07:34
Війська РФ підірвали три автомобільні мости в Харківській області, - Генштаб Підірваний міст (Фото: zhzh.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Російська армія знищила три автомобільні мости в населених пунктах Циркуни та Руські Тишки Харківської області, щоб уповільнити наступ ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Поліському та Сіверському напрямках ворог активних дій не здійснював, ЗСУ продовжують зводити інженерно-фортифікаційні споруди для зміцнення лінії оборони. У Харківській області російська армія продовжує артилерійські обстріли населених пунктів, в районі Ізюма веде повітряну розвідку із застосуванням БПЛА.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує виробляти артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення і застосовує оперативно-тактичну авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ. У селі Івано-Кепине Миколаївської області підрозділами сил оборони був знищений склад з боєприпасами і до 20 одиниць військової техніки противника.

На території Донецької та Луганської областей українськими військовими за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено три танки, вісім артилерійських систем, сім одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль і три спеціальні інженерні машини.

Нагадаємо, вчора, 6 травня, ЗСУ в ході контрнаступу звільнили кілька населених пунктів Харківської області. Контрнаступ українських військ під Харковом почався 5 травня. Противника вдалося відтіснити від обласного центру на 40 кілометрів.

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