ua en ru
Пн, 01 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Генсек НАТО уверен, что Швеция вступит в Альянс к лету 2024 года

Бельгия, Понедельник 01 января 2024 12:57
UA EN RU
Генсек НАТО уверен, что Швеция вступит в Альянс к лету 2024 года Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен о вступлении Швеции в НАТО до июля 2024 года (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что в 2024 году Североатлантический союз завершит запланированный процесс вступления Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Web.De.

Столтенберг выразил уверенность, что Швеция будет 32-м членом Альянса на Вашингтонском саммите НАТО в июле, подчеркнув, что Стокгольм выполнил свои обязательства перед Турцией.

Как отмечает издание, в настоящее время между США и Турцией ведутся переговоры по дополнительному соглашению о поставке истребителей F-16, требуемого правительством в Анкаре.

В издании отмечают, что заявку Швеция подала еще в мае 2022-го на фоне полномасштабной российской агрессии против Украины, стремясь завершить процесс вступления в том же году.

Однако тогда Турция обвинила шведских политиков в "отсутствии преданности против террористических организаций", таких как Курдская рабочая партия (РПК), и отказалась дать свое согласие.

Что предшествовало

26 декабря комитет по иностранным делам турецкого парламента наконец одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Последнее слово остается за генеральной ассамблеей Великого национального собрания Турции (парламент).

Чтобы Швеция стала частью Альянса, ее заявку должны ратифицировать все страны-члены. Сегодня членство Скандинавского государства одобрили все союзники, кроме Турции и Венгрии.

В ответ на требования Турции Швеция ужесточила антитеррористические законы. Несколько недель назад в МИД Швеции заявляли, что Турция одобрит заявку "ближайшими неделями".

Также президент США Джо Байден обсуждал этот вопрос со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция
NEWS
РФ в новогоднюю ночь запустила по Украине 90 "Шахедов" и 8 ракет: сколько сбила ПВО
РФ в новогоднюю ночь запустила по Украине 90 "Шахедов" и 8 ракет: сколько сбила ПВО
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году