Байден обсудил с президентом Турции вступление Швеции в НАТО
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсудил вступление Швеции в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Они (президенты – ред.) обсудили важность укрепления Альянса НАТО, в том числе важность скорейшего принятия Швеции в качестве равного союзника", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Также сообщается, что главы государств обсудили "дальнейшее повышение оперативной совместимости Турции с НАТО", а также обязались поддерживать тесный контакт в рамках саммита альянса, который состоится в июле 2024 года в Вашингтоне.
Обе стороны также отметили важность наращивания гуманитарной помощи Газе и защиты мирных жителей. В ходе телефонного звонка политики также обсудили вопрос "необходимости определения политических горизонтов для палестинского народа".
Швеция на пути в НАТО
Напомним, Швеция еще в прошлом году подала заявку на вступление в Североатлантический альянс.
По состоянию на сейчас все члены НАТО одобрили такую инициативу Швеции, кроме Турции и Венгрии.
Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес заявку Швеции на рассмотрение парламента. Стокгольм рассчитывает, что ратификация состоится в ближайшее время.
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем также недавно сообщил, что Турция уже в ближайшие недели планирует одобрить заявку страны на вступление в Североатлантический альянс.
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