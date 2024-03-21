Блинкен посещает Ближний Восток, чтобы обсудить послевоенный план для Газы

Госсекретарь США Энтони Блинкен посещает Ближний Восток, чтобы обсудить послевоенный план управления и безопасности для Сектора Газа. Переговоры с арабскими лидерами в Саудовской Аравии, а затем в Египте будут сосредоточены на том, что США называют "архитектурой продолжительного мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Блинкен уже прибыл в столицу Саудовской Аравии.

Ожидается, что он встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом в королевском дворце в среду вечером.

Они обсудят усилия по достижению соглашения о прекращении огня и увеличении поставок помощи в Газу на фоне тревожных сообщений о масштабах гуманитарного кризиса на этой территории.

Также в повестке дня будет "координация постконфликтного планирования для Газы, включая обеспечение того, чтобы ХАМАС больше не мог управлять или повторить атаки, подобные произошедшей 7 октября, политический путь для палестинского народа с гарантиями безопасности от Израиля, а также архитектура для устойчивого мира и безопасности в регионе", сообщили в Госдепе США.

В четверг Блинкен отправится в Каир, чтобы встретиться с лидерами Египта.

Американцы пытаются достичь крупного соглашения, которое вернуло бы международно признанную Палестинскую администрацию (ПА) в Газу впервые после того, как ее изгнал ХАМАС 17 лет назад.

Идея предполагает возможную поддержку на местах со стороны арабских стран, в то время как все стороны, включая Израиль, примут на себя обязательство искать решение о создании двух государств.

Блинкен также отправится в Израиль в пятницу. Он проведет с израильскими лидерами переговоры по заложникам и "необходимости обеспечить поражение ХАМАС, в том числе в Рафахе, таким образом, чтобы защитить гражданское население".

Война Израиля с ХАМАСом и ситуация в Секторе Газа