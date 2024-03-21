Блинкен посещает Ближний Восток, чтобы обсудить послевоенный план для Газы
Госсекретарь США Энтони Блинкен посещает Ближний Восток, чтобы обсудить послевоенный план управления и безопасности для Сектора Газа. Переговоры с арабскими лидерами в Саудовской Аравии, а затем в Египте будут сосредоточены на том, что США называют "архитектурой продолжительного мира".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Блинкен уже прибыл в столицу Саудовской Аравии.
Ожидается, что он встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом в королевском дворце в среду вечером.
Они обсудят усилия по достижению соглашения о прекращении огня и увеличении поставок помощи в Газу на фоне тревожных сообщений о масштабах гуманитарного кризиса на этой территории.
Также в повестке дня будет "координация постконфликтного планирования для Газы, включая обеспечение того, чтобы ХАМАС больше не мог управлять или повторить атаки, подобные произошедшей 7 октября, политический путь для палестинского народа с гарантиями безопасности от Израиля, а также архитектура для устойчивого мира и безопасности в регионе", сообщили в Госдепе США.
В четверг Блинкен отправится в Каир, чтобы встретиться с лидерами Египта.
Американцы пытаются достичь крупного соглашения, которое вернуло бы международно признанную Палестинскую администрацию (ПА) в Газу впервые после того, как ее изгнал ХАМАС 17 лет назад.
Идея предполагает возможную поддержку на местах со стороны арабских стран, в то время как все стороны, включая Израиль, примут на себя обязательство искать решение о создании двух государств.
Блинкен также отправится в Израиль в пятницу. Он проведет с израильскими лидерами переговоры по заложникам и "необходимости обеспечить поражение ХАМАС, в том числе в Рафахе, таким образом, чтобы защитить гражданское население".
Война Израиля с ХАМАСом и ситуация в Секторе Газа
Напомним, боевики группировки ХАМАС массированно атаковали Израиль из сектора Газа 7 октября 2023 года. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.
Также он отмечал, что полная победа Армии Израиля уже близка и сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа. На этом фоне Египет пригрозил приостановить ключевой мирный договор с Израилем, если армия страны войдет в Рафу.
Также сообщалось, что 12 марта представитель боевиков ХАМАС заявил, что группа приняла измененную версию американского предложения по прекращению огня в Газе. Представители движения планировали отправиться в ближайшие дни в Каир для обсуждения окончательных деталей и реализации соглашения.
Перед этим агентство Bloomberg сообщило, что соглашение о прекращении огня между ХАМАС и Израилем остается недостижимым. Президент США Джо Байден предостерег Израиль от вторжения в Рафах на юге Сектора Газы.
Однако 17 марта Нетаньяху заявил, что военная кампания против ХАМАС в Секторе Газа продолжится. Также ЦАХАЛ будет проводить наземную операцию в Рафахе.
Между тем на севере Газы более 1,1 млн человек переживают условия, похожие на голод. По данным ООН, он неизбежен и может начаться к маю и распространиться на анклав к июлю.
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