Блінкен відвідує Близький Схід, щоб обговорити післявоєнний план для Гази

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідує Близький Схід, щоб обговорити післявоєнний план управління та безпеки для Сектора Газа. Переговори з арабськими лідерами в Саудівській Аравії, а потім у Єгипті будуть зосереджені на тому, що США називають "архітектурою тривалого миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Блінкен вже прибув до столиці Саудівської Аравії.

Очікується, що він зустрінеться з наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом у королівському палаці в середу ввечері.

Вони обговорять зусилля щодо досягнення угоди про припинення вогню та збільшення поставок допомоги до Гази на тлі тривожних повідомлень щодо масштабів гуманітарної кризи на цій території.

Також на порядку денному буде "координація постконфліктного планування для Гази, включаючи забезпечення того, щоб ХАМАС більше не міг керувати або повторити атаки, подібні тій, що відбулася 7 жовтня, політичний шлях для палестинського народу з гарантіями безпеки від Ізраїлю, а також архітектура для міцного миру і безпеки в регіоні", повідомили у Держдепі США.

У четвер Блінкен вирушить до Каїра, щоб зустрітися з лідерами Єгипту.

Американці намагаються досягти великої угоди, яка б повернула міжнародно визнану Палестинську адміністрацію (ПА) в Газу вперше після того, як її вигнав ХАМАС 17 років тому.

Ідея передбачає можливу підтримку на місцях з боку арабських країн, тоді як усі сторони, включаючи Ізраїль, візьмуть на себе зобов’язання шукати рішення про створення двох держав.

Блінкен також поїде до Ізраїлю в п'ятницю. Він проведе з ізраїльськими лідерами переговори щодо заручників і "необхідності забезпечити поразку ХАМАС, у тому числі в Рафаху, таким чином, щоб захистити цивільне населення".

Війна Ізраїля з ХАМАС та ситуація у Секторі Газа