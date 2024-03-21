Блінкен відвідує Близький Схід, щоб обговорити післявоєнний план для Гази
Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідує Близький Схід, щоб обговорити післявоєнний план управління та безпеки для Сектора Газа. Переговори з арабськими лідерами в Саудівській Аравії, а потім у Єгипті будуть зосереджені на тому, що США називають "архітектурою тривалого миру".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Блінкен вже прибув до столиці Саудівської Аравії.
Очікується, що він зустрінеться з наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом у королівському палаці в середу ввечері.
Вони обговорять зусилля щодо досягнення угоди про припинення вогню та збільшення поставок допомоги до Гази на тлі тривожних повідомлень щодо масштабів гуманітарної кризи на цій території.
Також на порядку денному буде "координація постконфліктного планування для Гази, включаючи забезпечення того, щоб ХАМАС більше не міг керувати або повторити атаки, подібні тій, що відбулася 7 жовтня, політичний шлях для палестинського народу з гарантіями безпеки від Ізраїлю, а також архітектура для міцного миру і безпеки в регіоні", повідомили у Держдепі США.
У четвер Блінкен вирушить до Каїра, щоб зустрітися з лідерами Єгипту.
Американці намагаються досягти великої угоди, яка б повернула міжнародно визнану Палестинську адміністрацію (ПА) в Газу вперше після того, як її вигнав ХАМАС 17 років тому.
Ідея передбачає можливу підтримку на місцях з боку арабських країн, тоді як усі сторони, включаючи Ізраїль, візьмуть на себе зобов’язання шукати рішення про створення двох держав.
Блінкен також поїде до Ізраїлю в п'ятницю. Він проведе з ізраїльськими лідерами переговори щодо заручників і "необхідності забезпечити поразку ХАМАС, у тому числі в Рафаху, таким чином, щоб захистити цивільне населення".
Війна Ізраїля з ХАМАС та ситуація у Секторі Газа
Нагадаємо, бойовики угруповання ХАМАС масовано атакували Ізраїль із Сектору Газа 7 жовтня 2023 року. Після цього Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в Секторі Газа, яка продовжується досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.
Також він відзначав, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька й повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа. На цьому тлі Єгипет загрожує призупинити ключовий мирний договір з Ізраїлем, якщо армія країни увійде до Рафи.
Також повідомлялося, що 12 березня представник бойовиків ХАМАС заявив, що група ухвалила змінену версію американської пропозиції щодо припинення вогню в Газі. Представники руху планували вирушити найближчими днями до Каїру для обговорення остаточних деталей та реалізації угоди.
Перед цим агентство Bloomberg повідомило, що угода про припинення вогню між ХАМАС та Ізраїлем залишається недосяжною. Президент США Джо Байден застеріг Ізраїль від вторгнення до міста Рафах на півдні Сектора Гази.
Проте 17 березня Нетаньяху заявив, що військова кампанія проти ХАМАС у Секторі Газа продовжиться. Також ЦАХАЛ проводитиме наземну операцію в Рафаху.
Тим часом на півночі Гази понад 1,1 млн людей переживають умови, схожі на голод. За даними ООН, він неминучий і може розпочатися до травня та поширитися на анклав до липня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.