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Блінкен про загострення на Донбасі: провокації для приводу вторгнення РФ

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Мюнхен, П'ятниця 18 лютого 2022 17:51
Блінкен про загострення на Донбасі: провокації для приводу вторгнення РФ Фото: держсекретар Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що загострення на Донбасі, яке триває другу добу, є частиною російського плану зі створення провокацій. Зокрема, вони можуть бути використані як привід для вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Навпаки, ми бачимо, що до кордону направляються додаткові сили, в тому числі передові сили, які будуть використані для агресії", - заявив він.

Нагадаємо, з початку поточної доби бойовики 45 разів порушили режим припинення вогню. Обстріляно понад 20 населених пунктів на Донбасі.

Відзначимо, масові обстріли на Донбасі тривають вже другий день. Останні подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

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Ентоні Блінкен Загострення на Донбасі Вторгнення Росії до України
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