Блінкен про загострення на Донбасі: провокації для приводу вторгнення РФ
Фото: держсекретар Ентоні Блінкен (Getty Images)
Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що загострення на Донбасі, яке триває другу добу, є частиною російського плану зі створення провокацій. Зокрема, вони можуть бути використані як привід для вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
"Навпаки, ми бачимо, що до кордону направляються додаткові сили, в тому числі передові сили, які будуть використані для агресії", - заявив він.
Нагадаємо, з початку поточної доби бойовики 45 разів порушили режим припинення вогню. Обстріляно понад 20 населених пунктів на Донбасі.
Відзначимо, масові обстріли на Донбасі тривають вже другий день. Останні подробиці - в матеріалі РБК-Україна.