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Блінкен і Лавров зустрінуться наступного тижня, - Білий дім

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Вашингтон, П'ятниця 18 лютого 2022 22:59
Блінкен і Лавров зустрінуться наступного тижня, - Білий дім Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен погодився на зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Вона запланована на 23 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника Білого дому Джен Псакі.

"Він прийняв запрошення і зустрінеться зі своїм російським партнером в середу, якщо, звичайно, вони не почнуть вторгнення", - сказала вона.

Раніше Блінкен під час телефонної розмови з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим заявив, що можливості для врегулювання кризи навколо України як і раніше зберігаються.

До цього востаннє Лавров і Блінкен спілкувалися 12 лютого.

Нагадаємо, раніше держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що загострення на Донбасі, яке триває другу добу, є частиною російського плану зі створення провокацій. Зокрема, вони можуть бути використані як привід для вторгнення в Україну.

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