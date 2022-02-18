Блінкен і Лавров зустрінуться наступного тижня, - Білий дім

Держсекретар США Ентоні Блінкен погодився на зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Вона запланована на 23 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника Білого дому Джен Псакі.

"Він прийняв запрошення і зустрінеться зі своїм російським партнером в середу, якщо, звичайно, вони не почнуть вторгнення", - сказала вона.

Раніше Блінкен під час телефонної розмови з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим заявив, що можливості для врегулювання кризи навколо України як і раніше зберігаються.

До цього востаннє Лавров і Блінкен спілкувалися 12 лютого.