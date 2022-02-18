Блінкен і Лавров зустрінуться наступного тижня, - Білий дім
Держсекретар США Ентоні Блінкен погодився на зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Вона запланована на 23 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника Білого дому Джен Псакі.
"Він прийняв запрошення і зустрінеться зі своїм російським партнером в середу, якщо, звичайно, вони не почнуть вторгнення", - сказала вона.
Раніше Блінкен під час телефонної розмови з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим заявив, що можливості для врегулювання кризи навколо України як і раніше зберігаються.
До цього востаннє Лавров і Блінкен спілкувалися 12 лютого.
Нагадаємо, раніше держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що загострення на Донбасі, яке триває другу добу, є частиною російського плану зі створення провокацій. Зокрема, вони можуть бути використані як привід для вторгнення в Україну.