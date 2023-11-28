Блинкен на этой неделе снова посетит Израиль, чтобы способствовать освобождению заложников

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на этой неделе посетит Израиль и Объединенные Арабские Эмираты, чтобы помочь освободить всех похищенных ХАМАСом заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Секретарь будет подчеркивать необходимость поддерживать увеличенный поток гуманитарной помощи в Газе, обеспечить освобождение всех заложников и улучшить защиту гражданских лиц в Газе", - отмечают в Государственном департаменте США.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента рассказал, что Блинкен также обсудит, что хочет видеть Вашингтон в Газе, если Израиль сможет уничтожить ХАМАС.

Отмечается, что после начала одной из кровавых страниц израильско-палестинского конфликта Блинкен проводил серьезные дипломатические действия с израильскими и арабскими лидерами, чтобы помочь избежать расширения войны.

На этой неделе он будет говорить о будущем Газа и необходимости постоянного политического разрешения давнего конфликта. Глава госдепа исключил израильскую оккупацию Газы, постоянное перемещение ее населения и уменьшение территории, хотя окончательного плана во время переговоров с арабскими государствами, Израилем и палестинскими лидерами еще нет.

Освобождение заложников

Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о временном прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников.

Первый обмен прошел 24 ноября. ХАМАС уволил 24 человека - 13 граждан Израиля и 11 иностранцев. Их доставили в израильские больницы, где они встретятся со своими близкими.

25 ноября Красный Крест принял вторую группу освобожденных ХАМАСом заложников, состоящую из 17 человек, среди которых 4 иностранца.

Также 26 ноября ХАМАС освободил из плена еще 17 заложников, среди которых как израильтяне, так и иностранные граждане.

Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - читайте в материале РБК-Украина