Китай предостерег Россию от применения ядерного оружия против Украины, - Блинкен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря США Энтони Блинкена в комментарии Financial Times.

Он отметил, что США были "очень обеспокоены", поскольку российский диктатор Владимир Путин, вероятно, рассматривал ядерный вариант против Украины.

"Даже если вероятность выросла с 5 до 15 процентов, когда речь идет о ядерном оружии, нет ничего серьезнее", - сказал Блинкен.

По словам Блинкена, у США есть основания полагать, что Китай вступил в связь с Россией и сказал: "Не делай этого".

Госсекретарь США добавил, что подобная динамика могла иметь место, когда США сообщили Китаю, что Путин планирует разместить ядерное оружие в космосе.

Блинкен также опроверг предположение, что администрация президента Джо Байдена медлила с предоставлением оружия Украине, говоря, что она должна была принять во внимание ряд факторов, таких как способность эксплуатировать и обслуживать системы.